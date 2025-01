Kilőtt a Netflix árfolyama, jó hangulat a tőzsdéken

Pozitív hangulatban telt az elmúlt napok kereskedése a részvénypiacokon, jótékonyan hatott a piacra, hogy a kötvényhozamok mérséklődni kezdtek, a dollár pedig korrigált a korábbi jelentős erősödés után. Kaptak továbbá egy nagy lökést tegnap az AI-papírok , miután Donald Trump egy 500 milliárd dolláros mesterséges intelligencia beruházást jelentett be. Ráadásul úgy tűnik, hogy Donald Trump korábbi kereskedelempolitikai lépései mérsékeltebbek lehetnek, mint korábban a piac várta - az általános hangulatot ez is támogatja. Ma reggel viszont vegyes mozgásokat lehetett látni Ázsiában, főleg a kínai piacok teljesítettek gyengén arra a hírre reagálva, hogy Donald Trump 10 százalékos vámot vetne ki a kínai árukra, akár már február elsejétől.Európában ehhez képest folytatódik a pozitív momentum, a német tőzsde új csúcsot döntött ma. Itthon a 4iG a nap sztárja , hiszen a cég részvényárfolyama 2019 után ma először döntött történelmi csúcsot. Mindeközben az amerikai tőzsdéken ma is folytatódik az emelkedés, a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre, valamint Donald Trump esetleges újabb bejelentéseire figyelnek. Érdemes kiemelni a Netflixet, ugyanis a cég árfolyama a vártnál erősebb negyedéves számok közzétételét követően több mint 12 százalékos pluszban is volt már szerdán.