Víz árasztotta el a vízáradásnak emléket állító múzeumot

A Johnstown Flood Museum, amely az 1889-es pennsylvaniai árvíz áldozatainak állít emléket, ideiglenesen bezárt egy belső vízszivárgás miatt. A múzeum vezetősége biztosította a látogatókat, hogy a történelmi jelentőségű tárgyak nem sérültek meg, és dolgoznak az újranyitáson - írta a The Guardian

Az intézmény közösségi média oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot a kialakult helyzetről.

Reméljük, hogy hamarosan lesz időpontunk az újranyitásra

- közölte a múzeum vezetősége.

A problémát egy önkéntes, Nikki Bosley fedezte fel, aki éppen az archívumban dolgozott. A múzeum tisztviselői elismerően nyilatkoztak Bosley gyors reakciójáról, amely megakadályozta a helyzet súlyosbodását.

A WJAC helyi hírügynökség értesülései szerint az áradást az épület harmadik emeletén egy meghibásodott szelep okozta. A víz átfolyt a falakon, kárt okozva a szőnyegekben, a gipszkartonban és a mennyezeti csempékben. A múzeum jelenleg a biztosítótársasággal együttműködve dolgozik a károk felmérésén és a szükséges javítások elvégzésén.

A Johnstown Flood Museum az 1889. május 31-én bekövetkezett tragikus árvíznek állít emléket. A katasztrófa során a South Fork-i gát átszakadása miatt 20 millió tonna víz zúdult a környező területekre, 2209 ember életét követelve és 1600 házat elpusztítva. Az áldozatok között 99 teljes család és közel 400 gyermek volt.

A múzeum honlapja szerint az árvíz pusztításának mértékét jól jelzi, hogy még az ohiói Cincinnatiben is találtak holttesteket, sőt, egyes források szerint még 1911-ben is kerültek elő áldozatok. Johnstown történetében ez nem az egyetlen jelentős árvíz volt; 1936-ban és 1977-ben is súlyos áradások sújtották a várost.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio