Bemondta a Bank of America, miért mehet új csúcsra az Nvidia

Az Nvidia részvényei megszenvedték az elmúlt időszakot, viszont a Bank of America elemzése szerint a globális kereskedelmi kihívások, és az erősödő verseny ellenére új csúcsot érhetnek el - számolt be a CNBC

Az Nvidia részvényei az elmúlt egy évben több mint 94 százalékot erősödtek, azonban 2025 eleje óta nyomás alatt vannak a papírok. Az év eddigi részében 12 százalékos csökkenést mutatnak, amit részben a DeepSeek megjelenése okozott, miután a kínai szuper AI a technológiai szektorban széleskörű eladási hullámot váltott ki.

A költséghatékony kínai mesterséges intelligencia megjelenése miatt a befektetők elkezdték újraértékelni az AI-val kapcsolatos befektetéseiket, mérlegelve a szükséges beruházások mértékét és azt, hogy mely vállalatok fogják uralni ezt a technológiai területet.

Vivek Arya, a Bank of America elemzője szerint az Nvidia továbbra is jó pozícióban van, annak ellenére, hogy a DeepSeek nagy nyelvi modellje kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e egyáltalán magas összegeket költeni a mesterséges intelligencia beruházásokra. Az elemző kiemelte, hogy a nagy ügyfelek, mint a Meta Platforms és a Microsoft, nemrég közzétett gyorsjelentéseikben nem jelezték beruházási terveik visszafogását. Az Alphabet tegnap esti jelentésében is igen jelentős, 75 milliárd dolláros capex szerepelt az idei évre vonatkozóan.

Ez az elemző szerint arra utal, hogy az Nvidia bevételei továbbra is robusztus ütemben fognak nőni.

Az elemző szerint, bár Donald Trump széles körű vámokat jelentett be Kanadára, Kínára és Mexikóra, miközben Peking már válaszlépéseket is tett, még mindig van lehetőség új kereskedelmi megállapodások megkötésére a világ legnagyobb gazdaságai között. Jelenleg a Kanadára és Mexikóra kivetett vámok felfüggesztés alatt állnak.

Arya arra számít, hogy a magas kereslet összességében ellensúlyozni fogja az esetleges kínai piacon elszenvedett veszteségeket. Ez különösen igaz lehet, mivel a globális szervergyártás jelentős része már eltolódott Pekingtől Tajvan, Mexikó és az Egyesült Államok felé.

Összességében arra számítunk, hogy a nyugati növekvő kereslet (USA cloud, vállalati kereslet, OpenAI Stargate stb.) ellensúlyozza a kínai problémákat az Nvidia számára

- írta Arya.

A Bank of America ismét vételi ajánlást adott ki a chipgyártóra, 190 dolláros célárfolyammal, ami közel 60 százalékos felértékelődési potenciált jelent a keddi záróárhoz képest.

Az Nvidia február 26-án teszi közzé negyedik negyedéves eredményeit, ami további információkkal szolgálhat a vállalat teljesítményéről és kilátásairól a jelenlegi piaci környezetben.

