Csúcstalálkozón ülnek össze a világ hatalmai, a mesterséges intelligencia jövője a tét

A jövő héten Párizsban rendezik meg az AI Action Summit elnevezésű csúcstalálkozót, ahol a világ vezetője hatalmai és több mint 100 ország képviselői gyűlnek össze, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésének és alkalmazásának kérdéseit - számolt be a Reuters. A találkozó különös jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzata és Kína képviselői közösen tárgyalnak erről a kulcsfontosságú technológiai területről.