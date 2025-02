Komoly eredményeket ért el 2024-ben a Mol kazahsztáni érdekeltsége

A KazMunayGas (KMG) kazah nemzeti olaj- és gázipari vállalat bejelentette, hogy a nyugat-kazahsztáni Rozhkovskoje mező jelentős termelési eredményeket ért el 2024-ben. A mező üzemeltetője, az Ural Oil and Gas LLP (UOG) vegyesvállalat, amelyben a Mol is érdekelt. A KMG és a Mol vezetői tárgyalásokat folytattak a kazah olaj európai piacra történő szállításának bővítéséről, valamint a petrolkémiai projektekben való együttműködés lehetőségeiről - számolt be a Reuters