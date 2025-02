AI in Business 2025: a mesterséges intelligencia forradalma a vállalati szektorban

Az AI-forradalom teljes gőzzel halad előre, és a Portfolio AI in Business 2025 konferencia a legjobb alkalom, hogy első kézből értesülj a legújabb fejleményekről. Ez az egész napos esemény mélyen foglalkozik azzal, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a vállalati szektort, és milyen konkrét üzleti lehetőségeket kínál a különböző iparágakban.

A konferencia nem csupán elméleti fejtegetésekre szorítkozik. A résztvevők valós üzleti stratégiákat, gyakorlati megoldásokat és AI-bevezetési módszereket ismerhetnek meg. Az előadók között megtalálhatók vezető tanácsadók, IT-beszállítók és olyan nagyvállalati vezetők, akik már sikeresen integrálták az AI-t üzleti folyamataikba. Ez a sokszínű szakértői gárda biztosítja, hogy minden résztvevő értékes, azonnal alkalmazható tudással távozzon.

Az AI in Business 2025 különlegessége, hogy a technológiai újdonságok mellett nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati alkalmazásokra is. A konferencia programjában helyet kapnak use case bemutatók, ahol a résztvevők első kézből láthatják, hogyan működnek az AI-megoldások a való életben. Ez az esemény tehát ideális platform azoknak a vezetőknek és szakembereknek, akik nem csak beszélni szeretnének az AI-ról, hanem ténylegesen implementálni is akarják azt vállalati környezetben.

Izgalmas témák a horizonton

Az AI in Business 2025 konferencia számos izgalmas témát ölel fel. Íme egy ízelítő a legforróbb kérdésekből, amelyeket az eseményen körüljárunk:

Az AI hatása a vállalati versenyre és innovációra

A mesterséges intelligencia szerepe a cégek operatív működésének javításában

Gyakorlati útmutató az AI-implementációhoz

Valós tapasztalatok: sikerek és tanulságos kudarcok az AI-bevezetésben

AI-alapú kiberbiztonság és a deep fake kihívásai

Hazai AI-startupok innovatív megoldásai

Az AI-használat hazai és nemzetközi trendjei

Népszerű AI-modellek összehasonlítása és alkalmazási területei

Konferenciánkon az AI-szektor krémje gyűlik össze, hogy megossza tudását és tapasztalatait. Néhány kiemelkedő előadónk:

Jakab Roland - elnök/vezérigazgató, MI Koalíció/HUN-REN

Fischer András - innovációs igazgató, OTP Bank

Balogh Péter - alapító, CEO, angyalbefektető, STRT Holding

Fenyvesi Nóra - szakmai projektvezető, KINCSINFO

Pintér Szabolcs - ügyvezető, UpScale

Benyovszky-Aszódi Katalin - üzletágvezető, adatközponti megoldások, Schneider Electric Magyarország

Vadócz Zsolt - digitális vezető, K&H Bank

Uzoni Balázs - Global Partner Manager, Vodafone Group Plc

Achilles Georgiu - innováció menedzsment szakértő, CEU

Csuvik Viktor - AI és Szoftverfejlesztési Innovációs Partner, Szegedi Tudományegyetem

Gaál Norbert - CEO, Co-Founder, First Principle Innovation, AI Budapest

Karaffy Zoltán - digitális transzformációért felelős igazgató, Bosch Magyarország

Bara Gábor - stratégiai Menedzsment vezető, Erste Bank

Kállai Gábor - technológiai innovációért felelős igazgató, Shiwaforce

Boda Márton Attila - Innovációs igazgatóság program managere, K&H Bank

Racskó Péter - főosztályvezető, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Vidos Péter - CEO & Co-Founder, Vizzu

Sallai Linda - stratégiai tanácsadó, BrokerChooser

Sólyom Balázs - Chief Data Officer, Trendency

Gaszmann György - digitális transzformációért felelős igazgató, CETIN

Nagy Róbert - ügyvezető igazgató, MBH Bank

Damsai Andrei - Data scientist, Neuron Solutions

