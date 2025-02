Riasztó adatok érkeztek arról, hogy mit tesznek a gyerekekkel a műanyagok és a vegyi anyagok

A New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint riasztóan megugrottak az egyes gyermekeket érintő betegségek a vizsgált időszakban:

a gyermekkori rákos megbetegedések aránya 35 százalékkal nőtt, a dignosztizált asztmás esetek száma megháromszorozódott, az autizmus pedig ma már minden 36. gyermeket érint.

Az elhízás megnégyszereződött, a fiúk nemi szervit érintő rendellenességek pedig megduplázódtak.

A kutatók rámutatnak, hogy ezek a tendenciák egybeesnek a szintetikus vegyi anyagoknak és műanyagoknak való gyermekkori kitettség exponenciális növekedésével. Ezeknek az anyagoknak a termelése 1950 óta 50-szeresére nőtt, és 2050-re várhatóan megháromszorozódik. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a vegyi anyagok hatása különösen veszélyes a korai fejlődés során.

"A korai terhesség rossz pillanatában történő kis mennyiségű expozíció is súlyos következményekkel járhat" - figyelmeztetnek a szakértők. A születés után a gyermekek továbbra is sérülékenyek maradnak, mivel még az alacsony szintű vegyi anyagoknak való kitettség is hosszú távú egészségügyi problémákhoz vezethet.

A kutatók sürgős cselekvésre szólítják fel a kormányokat és a gyártókat. Szigorúbb vegyi anyagvizsgálatot és szabályozást sürgetnek, hogy megvédjék a gyermekeket a létfontosságú fejlődési szakaszokban. Jelen állás szerint számos vegyi anyagot biztonságosnak tekintenek, amíg nem bizonyul károsnak, ami a szakértők szerint nem jó megközelítés.

A tanulmány proaktívabb hozzáállást javasol: minden vegyi anyagot szigorúan meg kellene vizsgálni biztonságossági szempontból, mielőtt forgalomba kerül. Emellett a gyártóknak a termékeiket a hosszú távú egészségügyi hatások szempontjából is ellenőrizniük kellene.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images