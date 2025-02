Csúnya mínuszban zártak az európai tőzsdék, széttépték a 4iG-t

Csődvédelmet kért az egykor ígéretes autóipari startup, miután nem talált vevőt és nem tudott további forrásokat szerezni működése fenntartásához. Az elektromos teherautókat gyártó vállalat, amely 2020-ban még a Ford Motornál is magasabb piaci értékeléssel bírt, most kénytelen szembenézni a bedőlés lehetőségével a vezérigazgató botrányai és a termékkel kapcsolatos problémák következtében - számolt be a Cnbc.