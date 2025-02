Hatalmas piacot készül betámadni a Tesla

A Tesla hamarosan megkezdi régóta várt indiai piacra lépését: az amerikai elektromosautó-gyártó az első szállítmányát Mumbai közelébe tervezi küldeni. A döntés Elon Musk vezérigazgató és Narendra Modi indiai miniszterelnök washingtoni találkozója után gyorsult fel. Közben Donald Trump ezt a lépést sem hagyta szó nélkül, annak ellenére, hogy a Tesla alapítója fontos partnere és szövetségese.

Az amerikai autógyártó az év harmadik negyedévében tervezi megkezdeni a járművek értékesítését India három legnagyobb városában: Mumbaiban, Delhiben és Bangaloreban - állították bennfentes források a Bloomberg hírügynökségnek.

Hogy mely Tesla modellek érkeznek Indiába, és honnan - hiszen a vállalatnak az Egyesült Államokban, Kínában és Németországban is vannak gyárai - nagyban függ az India és az USA között zajló vámmegbeszélések kimenetelétől, illetve attól, hogy csökkenthető-e a jelenleg érvényben lévő 110 százalékos effektív importvám.

A Tesla korábban is kacérkodott már az indiai piacra lépéssel, de a magas vámtarifák miatt visszalépett. A tervek Modi miniszterelnök és Elon Musk múlt heti washingtoni találkozója után gyorsultak fel jelentősen. A vállalat már több mint egy tucat álláslehetőséget hirdetett meg Indiában bemutatótermek személyzetének és a megrendelések, illetve szállítások kezelésére.

Az indiai kormány várhatóan enyhíti az elektromos járművek importjára vonatkozó korlátozásokat az Egyesült Államokkal kötendő szélesebb körű kereskedelmi megállapodás részeként. Ez magában foglalhatja a kedvezményes vámtarifa-politika keretében importált elektromos járművek számának 8000-ről akár 50 000-re történő emelését.

A Tesla indiai üzleti tevékenysége egyelőre várhatóan kizárólag importra korlátozódik, és egyelőre nincs jele annak, hogy a vállalat helyi gyártást tervezne, annak ellenére, hogy korábban voltak tárgyalások egy végszerelő üzem létrehozásáról.

Az bizonyos, hogy ha Tesla-gyár létesülne Indiában az importvámok kikerülése érdekében, azt Donald Trump is véleményezné. Már most is megszólalt az üggyel kapcsolatban, ugyanis csütörtök reggel a Reuters hírügynökség tudósítása szerint azt mondta:

ha a Tesla Indiában építene gyárat, hogy megkerülje az ország vámjait, az "tisztességtelen" lenne az Egyesült Államokkal szemben.

Trump Narendra Modi miniszterelnök múlt heti amerikai látogatása során kifogásolta India magas gépjárművekre kivetett vámjait, de beleegyezett, hogy mielőbbi kereskedelmi megállapodásra törekednek, és feloldják a vámok miatti patthelyzetüket.

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk régóta bírálja Indiát, amiért az EV-kre mintegy 100%-os importvámot vet ki, ami a helyi autógyártókat, például a Tata Motors-t védi a világ harmadik legnagyobb autópiacán, ahol az elektromos autók elterjedése még mindig gyerekcipőben jár.

Trump szerint Musk számára "lehetetlen", hogy autót adjon el a dél-ázsiai országban.

A világ minden országa kihasznál minket, és ezt vámokkal teszik... Gyakorlatilag lehetetlen autót eladni például Indiában

- fejtette ki Trump. A Reuters emlékeztet arra, hogy az indiai kormány márciusban mutatta be az új elektromos autókat érintő politikát, amely jelentősen, 15%-ra csökkenti az importadót, ha egy autógyártó legalább 500 millió dollárt fektet be és gyárat létesít. Trump szerint "tisztességtelen" lenne az Egyesült Államokkal szemben, ha Musk mégis úgy döntene, hogy gyárat épít ott. "Nos, ha Indiában építené a gyárat, az rendben van, de velünk szemben ez tisztességtelen. Nagyon igazságtalan" - mondta Trump az interjúban.

