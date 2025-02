Negyedik napja ütik az amerikai tőzsdéket

A részvénybefektetők sokszor figyelmen kívül hagyják, hogy mit üzen a kötvénypiac. Pedig most is már hetek óta üvölt a kötvénypiac, hogy valami nagyon nincs rendben az USA-ban és ennek bizony a befektetésekre is messzemenő következményei lehetnek. Olyan együttállás kezd kibontakozni, amire már évek óta nem volt példa. Mindez pedig egy olyan helyzetben, amikor az amerikai részvénypiacok értékeltsége rekord magasan van és kifeszítettek a profitvárakozások. Mutatjuk, miért kell most résen lenned.