Váratlanul távozik az Unilever vezére

A Unilever bejelentette, hogy Hein Schumacher vezérigazgató május 31-én távozik a vállalat éléről. A fogyasztási cikkeket gyártó brit-holland óriáscég vezetését Fernando Fernandez veszi át, aki jelenleg a vállalat pénzügyi igazgatója, korábban pedig a szépségápolási és wellbeing üzletág elnöke volt.

Schumacher rövid időt töltött a Unilever élén, hiszen csak 2023 júliusában vette át a vezetést Alan Jope-tól.

Nemrégiben csalódást keltő éves eredményekről számolt be az Unilever. A vezérigazgató tavaly költségcsökkentéseket vezetett be, többezer fős leépítést jelentett be és kilátásba helyezte a jégkrém üzletág leválasztását tőzsdei bevezetéssel, a cég évek óta tartó alulteljesítésére reagálva.

Az Unilever olyan márkák tulajdonosa, mint a Hellmann's majonéz, a Dove szappan és a Ben & Jerry's fagylalt.

A vállalat közleménye szerint a vezetőváltás nem befolyásolja a 2025-re kitűzött célokat.

A cég közlése szerint a 2025-ös kilátások és a középtávú előrejelzések nem változnak, és az igazgatótanács elkötelezett Schumacher növekedési tervének „további felgyorsítása” mellett - írja a Reuters.

A vezető távozásának hírére 2 százalékot esett ma reggel a nyitásban az Unilever részvényeinek árfolyama.

