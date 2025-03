Mesterséges intelligenciával az adathalász sms-ek és a betörők ellen - Mutatjuk az idei MWC legizgalmasabb újításait

Elkezdődött a mobil technológia világának minden évben leginkább várt kiállítása Barcelonában, a Mobile World Congress, ahol a legnagyobb mobilgyártóktól a távközlési óriásvállalatokon keresztül a startupokig mindenki elhozza a legizgalmasabb újításait, készülékeit. Talán senki sem lepődik meg rajta, hogy a mesterséges intelligencia központi téma Barcelonában az idei eseményen, megnéztük, hogy a Magyar Telekom anyavállalata, a Deutsche Telekom milyen innovációkat sorakoztatott fel.

Portfolio AI in Business 2025 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

AI Phone és a Magenta AI

A Deutsche Telekom által megálmodott "alkalmazásmentes" AI Phone, amely tavaly még csak koncepció volt, az év második felétől már érhető lesz a Telekom integrált AI-asszisztensével. De aki nem akarja lecserélni a telefonját, annak sem kell lemondania a mesterséges intelligencia-asszisztensről, amivel például mindenféle pluszalkalmazás nélkül megkereshetjük a legjobb tapas bárt a La Rambla közelében és le is foglalhatunk egy asztalt, mindezt hangutasításokkal – mutatta be a megoldást Claudia Nemat, a Deutsche Telekom technológiáért és innovációért felelős igazgatósági tagja keynote előadásán. A Magenta alkalmazásból elérhető Magenta AI azt ígéri, hogy a legjobb generatív AI-technológiákat hozza el az ügyfeleknek. A mesterséges intelligencia-asszisztens jelenleg a Perplexity nagy nyelvi modelleket használó kereső-beszélgető alkalmazásával van ellátva, de a nyáron újabb funkciókat kap, a Google Cloud AI-t például, ami lehetővé teszi a tárgyak real time felismerését a kamerán keresztül, például feliratok, étlapok azonnali fordítását, vagy akár a hétvégi nagybevásárláshoz adhat segítséget a piacon, amikor az összetevőket válogatjuk össze az ebédhez. Az EvenLabs hangot tud majd képezni a különböző szöveges inputokból, például URL-ek vagy dokumentumok alapján, a Picsart pedig a telefonnal készült szelfiket alakítja át, különböző művészek stílusában.

WiFi érzékelés

A Deutsche Telekom az idei MWC-re elhozott egy „WiFi Sensing” nevű technológiát, ami egy pluszkamera nélkül egy digitális házörzőként tud működni egy router és a WiFi-s eszközök segítségével. Az algoritmus rádiójelekkel érzékeli a mozgásokat és elemzői őket, például ha illetéktelenek járkálnak a lakásban, vagy ha a lakásban tartózkodó személy elesik, riasztást küld a felhasználónak.

Kiberbiztonság

Régóta várt megoldást adhat a Deutsche Telekom az sms-ben támadó adathalász üzenetekre. Napi több mint 2 millió támadás történik a Deutsche Telekom hálózatán – mondta el a Deutsche Telekom szakértője a távközlési óriásvállalat standján. Ezek kezelésére a Deutsche Telekom a mesterséges intelligenciát és az emberi intelligenciát egyesítve elindítja egy új megoldását, ami real time felderíti a támadásokat és már a hálózaton megakadályozza azokat. A rendszernek két alappillére van, az egyik az adatgyűjtésre és feldolgozásra fókuszál, ami hálózati eseményeket real time elemzi a mesterséges intelligencia segítségével, a másik a védelmi mechanizmus, ami a potenciális támadókkal lép kapcsolatba, folyamatosan tanul az új támadási mintákból és dinamikusan változtatja a védekezési stratégiát, domaint, vagy IP-címeket helyezhet feketelistára, blokkolhatja az sms-eket. A kritikus döntéseknél továbbra is megmarad az emberi felügyelet. Ehhez nem kell egy külön szoftver a felhasználónál, mert magán a hálózaton történik a beavatkozás.

AI-ügynök bevetése a hálózatokon

A mesterséges intelligenciával nem csak biztonságosabbá válnak a hálózatok, de a működés stabilitásában, a hálózatok hibáinak feltárásában is hatékonyan szerepet vállalhat. A Deutsche Telekom és Google Clouddal együttműködésben bemutatta az AI-ügynökét, a „RAN Guardian Agent”-et, ami Gemini 2.0-át használatával elemzi a hálózati adatokat folyamatosan, hogy kiszűrje az anomáliákat és be is avatkozik, ha szükséges, annak érdekében, hogy optimalizálja a hálózat működését. Nem csak meghibásodás esetén alkalmazhatü, hanem például akkor is, ha egy hirtelen dugó alakul ki a közlekedésben, ahol így hiába van lefedettség, de nincs elegendő kapacitás a hálózaton - mutatta be esettanulmányában a Deutsche Telekom szakértője.

Repülő bázisállomás

Az idei MWC-re elhozott egy mobil bázisállomásként működő drónt a Deutsche Telekom, amivel olyan helyeken is elérhetővé tesz LTE-hálózatot, ahol egyébként nincs, például természetvédelmi területeken vagy természeti katasztrófák helyszínén. A drón akár 3 kilométer magasságba fel tud emelkedni, így mintegy 20 négyzetkilométernyi területet lefedve és maximálisan 15 órán keresztül tud működni. Az eszközt nemrégiben Csehországban élesben tesztelte a Telekom a Jizera-hegységben megrendezett sífutóversenyen.

Az MWC legizgalmasabb témáiról, bemutatóiról és újdonságairól a következő napokban folyamatosan beszámolunk a helyszíni tudósításainkban.

Címlapkép és a képek forrása: Deutsche Telekom