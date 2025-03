Nagyot nőtt tavaly a hazai privátbanki piac, idén is kitarthat a lendület

Tavaly kiemelkedően teljesített a hazai privátbanki szektor, a kezelt vagyon nagyot nőtt, amiben benne voltak a magas hozamok is, a prémium állampapírok magas hozamot fizettek, a tőzsdék jól teljesítettek, a forint is gyengült, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy forintban kifejezve nagy növekedés volt a privátbanki piacon, mondta el a Portfolio-nak Bozsogi Tamás , az OTP Private Banking vezetője. A szakember szerint talán idén a 20 százalékos szektorszintű növekedés nem lesz meg, de alapvetően optimisták az idei évvel kapcsolatban. És hogy milyen befektetésekben van idén fantázia? Az amerikai tech szektorban az AI hullámot meglovagolva még mindig van érték, Kelet-Közép Európa kifejezetten olcsónak számít, és értékeltségi alapon még Latin Amerika is érdekes, de a japán piacban is van fantázia, és a nyersanyagok is haszonélvezői lehetnek az idei évnek.A cikk megjelenését az OTP Private Banking támogatta.