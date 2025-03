Nagy a csapkodás, megint elromlott a hangulat a tőzsdéken

Jelentősen estek tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet az ázsiai piacok is lekövettek, és az előjelek alapján Európa is mínuszban indíthatja a mai kereskedést. A piacokat egyértelműen megviselte Donald Trump kereskedelempolitikájának változékonyság, amely jelentős bizonytalansági faktort jelent. A magyar piacon ma az OTP-re figyelnek kiemelten a befektetők, hiszen a ma hajnalban jelentett a bankcsoport , és sikerült is megvernie az elemzői várakozásokat a bevételeknél és a működési eredménynél, de a profit már csak egy hajszálnyival lett jobb a vártnál. Ezen felül annak örülhetnek még az OTP részvényesei, hogy a bank alaposan megemelheti az osztalékát, folytathatja a részvényvisszavásárlásokat, és persze továbbra is vizsgálják az akvizíciós lehetőségeket.