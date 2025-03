Spekulációs buborék pukkadhatott ki az európai gáztőzsdén, összeomlóban az árfolyam

Újabb látványos zuhanást produkált az európai földgáz ára csütörtökön: ezzel alig egy hónap alatt több mint 30%-kal esett a TTF-en jegyzett árfolyam, így gyakorlatilag visszakorrigált a tavaly novemberi árszintre. A mostani áresés mögött egyrészt az Európai Unió gázpiaci stabilitást célzó bejelentései állnak, másrészt a korábban áremelkedésre játszó spekulánsok profitrealizálási és kényszerű pozíciózárási hulláma.

Ha heti alapon nézzük, akkor bár ez az esés nem példa nélküli, mindenképpen nagyon jelentős. Amennyiben a TTF-en jegyzett földgáz ára a mostani szinten zárná a hetet, legalább 20%-os esést könyvelne el öt nap alatt. Ez azért különösen érdekes, mert a földgáz egy olyan stratégiai nyersanyag, amely az európai ipar és energiaágazat működésének egyik alapvető összetevője, mégis akkora árfolyamingadozást mutat rövid idő alatt, mintha részvény - vagy akár egy kriptovaluta - lenne.

Többször is írtunk már arról, hogy mi állhat a folyamat hátterében (fundamentális és technikai oldalról is), most azonban érdemes újra áttekinteni, hiszen van pár új fejlemény is.

Februárban már látszott, hogy a spekulatív tőke bekebelezte az európai gáztőzsdét, aminek köszönhetően nagyon megugrott a gázpiac volatilitása. Az előző év végén a kereskedők (kockázati tőke alapok) többsége arra "fogadott", hogy az ellátásbiztonsági félelmek miatt a gáz ára növekedni fog. A várakozás teljesült is, hiszen míg a tavalyi fűtési szezon kezdetekor (november) 38 euró/MWh környékén volt az ár, februárra megközelítette a 60 euró/MWh-t, ami nagyjából 50%-os emelkedést jelent pár hónap alatt. Azonban február elejére elérte a lokális csúcspontját a várakozásokkal fűtött áremelkedés, hiszen ahogy fentebb is írtuk, nem egészen egy hónap alatt a novemberi árszintre korrigált vissza az európai gázár.

a novemberi árszintre korrigált vissza az európai gázár.

Ez főleg annak köszönhető, hogy a spekulatív alapon, a piac emelkedésére számító kereskedők

profitot realizáltak pozícióikon, vagy másik lehetőség, hogy

pozícióikon, vagy másik lehetőség, hogy kényszerhelyzetből kellett zárniuk a pozícióikat, mivel az ár elérhette az előre beállított stop-loss szint, ami automatikus zárást eredményezett, tovább erősítve az árfolyamcsökkenését.

Utóbbi folyamatot likvidációnak is nevezik, amely rendszerint felgyorsítja az árfolyamesést azáltal, hogy további eladói nyomást helyez a piacra. Ez a mechanizmus különösen akkor válik dominánssá, amikor a piaci szereplők nagymértékben tőkeáttételes kereskedést folytatnak.

De mi alapozhatta meg ezt folyamatot fundamentális oldalon? A már korábban ismertetett körülmények mellet további, a piaci bizonytalanságot csökkentő intézkedések is történtek az EU részéről:

Az Európai Unió előző héten meghirdette a Megfizethető Energiáról szóló Akciótervét. Ebben az EU azt vázolta fel, hogy a „japán modellhez” fordul, amely az ázsiai ország több mint 50 éves LNG beszerzési stratégiája. A módszer alapja a japán állam és a magánszektor szoros együttműködése, amely a cseppfolyósított földgáz teljes ellátási láncát érinti, gyakran külföldi befektetéseken keresztül. Ha ez átültetésre kerül az unió stratégiájába, akkor ez egy olyan megoldás lehet, ami egy stabil, alacsonyan árazott földgázellátást tesz lehetővé az EU-nak.

Az Európai Bizottság javaslatot tett a kötelező gáztárolási előírás meghosszabbítására. A döntés alapján tehát 2027-ig marad az a kötelező előírás, hogy a tagállamoknak 90%-os töltöttségi szintet kell elérni november 1-ig (bár korábban 80%-os célszint is szóba került), de abban, hogy azt milyen ütemben érik el, már szabadságot kapnak a tagállamok.

Az Európai Bizottság korábban, egy február 14-ei sajtótájékoztatón már jelezte, hogy megkezdődtek a technikai szintű egyeztetések Magyarországgal és Szlovákiával az ukrajnai gáztranzit jövőjéről. A legfrissebb fejlemények szerint tovább haladt az ügy rendezése: kompromisszum született az Ukrajnán keresztüli orosz gáztranzitról szóló szövegezés kapcsán, ami utat nyithat egy lehetséges megállapodás előtt. Bár az ukrán gáztranzit helyzete továbbra is nagyon bizonytalan, ezzel a lépéssel valamivel közelebb kerülhettünk ahhoz, hogy a jövőben esetleg nagyobb mennyiségben érkezzen orosz földgáz Európába.

Tehát könnyen elképzelhető, hogy

A FENT EMLÍTETT BEJELENTÉSek ÉS AZ EZEK HATÁSÁRA ELINDULÓ, FENTEBB KIFEJTETT POZÍCIÓLIKVIDÁLÁSI és profitrealizálási FOLYAMAT EGYÜTTESEN VEZETETT A JELENTŐS ÁRESÉSHEZ.

