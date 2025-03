Ha ez bejön, elszállhat az arany ára

A Macquarie Group elemzői szerint az arany menedékeszköz szerepének erősödése miatt az árfolyam rekordmagasságba, akár 3500 dolláros unciánkénti árra is emelkedhet a harmadik negyedévben - jelentette a Bloomberg

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Macquarie Group szakértői szerint az arany átlagára elérheti a 3150 dollárt unciánként ebben az időszakban. A Marcus Garvey vezette elemzői csapat szerint a nemesfém árfolyamát - amely csütörtökön 2940 dollár körül mozgott - tovább emelheti az amerikai költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalom.

Az arany árfolyama idén 12 százalékkal emelkedett, amit elsősorban a geopolitikai bizonytalanságok és Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája hajtott. A Macquarie szerint az amerikai költségvetés romló kilátásai az infláció növekedését vetítik előre, ami kedvez az aranynak mint fedezeti eszköznek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az arany árfolyamának eddigi erősödését és várható további emelkedését elsősorban az magyarázza, hogy a befektetők és a hivatalos intézmények egyre többet hajlandóak fizetni azért, hogy elkerüljék a hitel- és partnerkockázatot

- írták az elemzők.

A szakértők szerint bőven van még tér az aranyalapú tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) állományának növekedésére. Hozzátették, hogy a fizikai piac - ékszerek, aranyrudak, érmék és technológiai felhasználás - is további támogatást nyújt az árfolyamnak, annak ellenére, hogy az árak már most is magasak.

A Goldman Sachs a múlt hónapban 3100 dollárra emelte az aranyra vonatkozó év végi célárát, míg a Citigroup februárban azt írta, hogy az árfolyam három hónapon belül elérheti a 3000 dollárt unciánként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ