Újabb kínai techcég robban be az AI-versenybe

A kínai Baidu két új mesterséges intelligencia modellt mutatott be, köztük egy olyan logikai alapú rendszert, amely a vállalat szerint felveszi a versenyt a DeepSeek modelljével, ezzel is erősítve pozícióját a kiélezett AI-versenyben - írta a Cnbc

A kínai technológiai óriás vasárnap jelentette be két új AI modelljének elindítását, reagálva arra, hogy a kínai AI startup, a DeepSeek nemrég olyan modelleket mutatott be, amelyek állítólag az amerikai csúcsmodellekkel is felveszik a versenyt, ráadásul a költségek töredékéért.

A Baidu szerint az új ERNIE X1 modell teljesítménye megegyezik a DeepSeek R1-ével, miközben csak fele annyiba kerül. A vállalat kiemelte, hogy az X1 erősebb megértési, tervezési, reflexiós és fejlődési képességekkel rendelkezik, és ez az első olyan mélyebb gondolkodásra képes modell, amely önállóan használ eszközöket.

A cég legújabb alapmodellje, az ERNIE 4.5 a Baidu közlése szerint fejlettebb nyelvi képességekkel bír, valamint átfogóan javultak a megértési, generálási, logikai és memória képességei. A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy a modell "magas érzelmi intelligenciával" rendelkezik, és könnyen megérti az internetes mémeket és szatirikus karikatúrákat.

Bár a Baidu az egyik első kínai technológiai óriás volt, amely ChatGPT-szerű chatbotot indított, és állítása szerint az OpenAI GPT-4-gyel összemérhető teljesítményt nyújt,

az Ernie nyelvi modell mégsem tudott széles körű elterjedtséget elérni az erős versenyben.

