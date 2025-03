Itt a felpattanás a tőzsdéken

Portfolio 2025. március 18. 09:23

Ázsiában ma többnyire emelkedtek a tőzsdék, ezt követően pedig Európában is jó a hangulat. Piacmozgató gazdasági események szempontjából több eseményre, adatközlésre is ajánlott ma figyelni: ma publikálják az Európai Unióban és Németországban publikálják a ZEW indexet, míg az Egyesült Államokban a februári importárak és ipari termelés adatai kerülnek nyilvánosságra, emellett pedig Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök tárgyalása is hozhat még nagy mozgásokat a piacokra.