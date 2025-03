Húzós tétel a kiadásokban a digitális rezsi - Főleg a fiataloknak

Ma már a digitális rezsi mindenkit érint kisebb vagy nagyobb mértékben, különösen igaz ez a fiatalokra, diákokra, akik sokféle appot használnak, és a digitális világhoz kötehető szolgáltatásért fizetnek elő. Kiemelten fontos a tudatosság ezen a téren, például a kedvezmények kihasználása, amellyel évente akár több tízezer forint is megtakarítható – közölte a K&H, az általa szervezett Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő középdöntője apropóján. Ismertetik azt is, hogy mennyit költenek a magyarok a digitális szolgáltatásokra.

Jelentős tétel havonta a telefonálás, a netezés mindenkinek, ezen belül a fiataloknak is. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendszeresen megjelenő kutatása szerint – amelynek legfrissebb, 2023-as adatai alapján – a hírközlési szolgáltatásokra, azaz mobiltelefonra, internetre, tévé-előfizetésre és otthoni – vezetékes – telefonra,

átlagosan 20 900 forintot fizettek a magyarok, ami 13 százalékos emelkedést jelentett a megelőző évhez képest.

A hírközlési kiadásokon belül a mobilinternetezést is magában foglaló mobilszolgáltatás jelentette a legnagyobb tételt, amelynek átlagos összege 12 400 forint volt. A Hatóság szakértői az elemzésben jelezték, hogy a hírközlési összkiadások nem tartalmazzák a streamingszolgáltatásokat, mivel azokat az emberek jellemzően közvetlenül a tartalomszolgáltatóknak fizetik.

A pénzintézet közölte azt is, hogy az alapszolgáltatások mellett számos egyéb kiadás merülhet fel. Például nagy, ismert szoftvergyártók olyan csomagjai, amelyek a tanuláshoz és az otthoni munkához szükségesek. Kezdve a szövegszerkesztőtől, a táblázatkezelőn át a prezentációkészítő vagy éppen képszerkesztőig. Az egyik legismertebb szoftvergyártó irodai csomagjára van olyan magánszemélyeknek szóló, családinak nevezett, több személlyel megosztható előfizetés, amely eddig éves szinten 36 ezer forint volt, a legfrissebb számla viszont már 46 500 forintról szól. A diákok spórolhatnak, ha igazolják, hogy tanulnak, ezzel jelentősen csökkenthető a szóban forgó programcsomaghoz köthető kiadás.

A keresőmotorjáról ismert világcég számos megoldást kínál akár ingyenesen, de ott például a tárhely méretére és az ahhoz kötődő költségekre is figyelni kell. Sok fiatal fogyaszt tartalmat, zenét a különböző szolgáltatók alkalmazásán keresztül. A reklámmentes megoldások általában pénzbe kerülnek, de nem mindegy mennyibe. Érdemes összehasonlítani az aktuális kínálatot és a különböző csomagokat és így kiválasztani a legmegfelelőbbet. A fiataloknak hasznos a családtagokkal is egyeztetniük, ha elég az egyik a sok közül, akkor abból egy családi verziót előfizetni, így az egy-egy családtagra jutó kiadás jelentősen csökkenthető.

A mesterséges intelligencia utóbbi években tapasztalt elképesztő felfutása miatt a diákok is gyakran használják valamelyik szolgáltató alkalmazását. Ezeknek van ingyenes és fizetős verziója is, utóbbiak hitelesebb, minőségibb információkat nyújtanak. A K&H szakértői szerint érdemes ezeknél is megnézni, hogy melyik a legmegfelelőbb az adott fiatalnak és utána mérlegelni az előfizetős megoldást, ha szükség van rá. A különböző alkalmazások tesztelése azért is fontos, mert a mesterséges intelligencia-alkalmazások több kérdésben eltérő válaszokat adhatnak.

Persze a digitális rezsi mellett van még más is

Tudatos tervezéssel jelentősen csökkenthető a fiatalok digitális rezsije, de a virtuális világ mellett a mindennapi kiadások optimalizálása is lényeges. Érdemes a diákoknak a szülőkkel együtt megtervezniük a havi, éves költségvetésüket, kitűzni célokat a takarékoskodásra. Például egy új notebook vagy okostelefon megvásárlása érdekében. A spórolásban a diákok számára a pénzintézet egy vetélkedősorozattal segít: a K&H Vigyázz, kész, pénz! verseny feladatai és oktatási anyagai gyakorlati pénzügyi ismeretekkel látják el a diákokat. Az idei vetélkedőre 3438 csapat jelentkezett, így az első fordulóban több mint 14 ezer diák mérte össze tudását.

Címlapkép forrása: Shutterstock