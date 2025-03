Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a magyar piac még tartja magát

Szerdán kamatdöntő ülést tartott az amerikai jegybank, a Fed nem változtatott az irányadó kamaton, magasabb inflációval és alacsonyabb gazdasági növekedéssel számol a jegybank. A tegnapi kamatdöntésre és az azt követő jegybanki kommentekre pozitívan reagáltak a piacok, a vezető amerikai részvényindexek mind emelkedéssel zártak, az európai tőzsdéken mérsékelt emelkedéssel indult a nap, azóta viszont elromlott a hangulat, a német tőzsde is lefordult, az autógyártók és a pénzügyi cégek részvényeit ütötték meg, de nagyot esett a Rheinmetall árfolyama is. Amerikában is estek az indexek.