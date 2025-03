Esik Amerika - Mindenki Trump bejelentésére vár

Alapvetően elég bizonytalan hangulatban zajlott ma a kereskedés a kontinens tőzsdéin, fontosabb gazdasági esemény nem is nagyon érkezett ma, ami jelentősen befolyásolta volna az összképet. A magyar piac azonban kiemelkedően jól teljesített ebben a mezőnyben, elsősorban az OTP-nek és a Molnak köszönhetően; előbbi árfolyamát leginkább technikai tényezők hajtották, hiszen új történelmi csúcson van a nagybank jegyzése és emiatt is megérkeztek ma a vevők, a Mol szekerét pedig az olajár emelkedése hajtotta, illetve még az is, hogy a céget követő Erste elemzője megemelte az árfolyam-várakozását.

A BUX index végül 0,6 százalékos pluszban zárta a napot, ezzel ismét sikerült új történelmi csúcson zárni.