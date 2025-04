Hatalmas befektetést kaphat, a világ egyik legértékesebb magáncégévé léphet elő az OpenAI

Az OpenAI hétfőn bejelentette, hogy a SoftBank vezetésével akár 40 milliárd dolláros új finanszírozási kört indít 300 milliárd dolláros cégértékelés mellett - számolt be a Reuters. A forrásokat a mesterséges intelligencia kutatására, számítási infrastruktúrájának bővítésére és eszközeinek fejlesztésére kívánják fordítani. A bankszektorban is zajló AI-forradalomról május 27-ei Financial IT rendezvényünkön is szó lesz, érdemes regisztrálni.