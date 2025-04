Újabb vámok miatt aggódnak a befektetők, esnek a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek a Dow Jones kivételével, amely stagnált, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,43 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,02 százalékos mínuszban van, míg a kínai Shanghai Composite stagnál.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és az FTSE100 a tegnapi záróértékén nyithat, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék a Dow Jones futures 0,1 az S&P 500 és a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A befektetők Fehér Ház bejelentéseit várják, hiszen a várakozások szerint a Trump-adminisztráció széleskörű vámokat fog bevezetni.

Tegnap a The Washington Post arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat azt fontolgatja, hogy körülbelül 20 százalékos vámokat vezet be az Egyesült Államokba irányuló legtöbb importra, bár a jelentésben azt írták, hogy még nem született végleges döntés.

Más kereskedelmi vámok is hatályba lépnek szerdán, a Fehér Ház által „felszabadulás napjának” nevezett napon, beleértve a 25%-os adót minden olyan autóra, amely nem az Egyesült Államokban készült.

Ma amerikából ADP foglalkoztatottsági adat és gyártói megrendelések érkeznek. Mivel az utóbbi hónapokban Trump elnök intézkedései következtében felerősödtek a recessziós kockázatok, ezért nagy kérdés lesz, hogy a foglalkoztatottság hogyan alakult márciusban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,5 százalékos elmozdulással a WIG20 index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos eséssel a Nikkei index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 23,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,8 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 19,3 százalékot emelkedett.