Volt amerikai hírszerzési igazgató és a Fehér Ház egykori tanácsadója került be a 4iG testületébe (2.)

Richard Grenell, az Egyesült Államok különleges missziókért felelős elnöki megbízottja, az amerikai Nemzeti Hírszerzés korábbi megbízott igazgatója, valamint Matt Mowers, a Valcour LLC stratégiai tanácsadó cég elnöke, a Fehér Ház volt vezető tanácsadója is a testület tagjává válik – jelentette be a 4iG. A két új tag Sunil Sabharwalt és Karen Tramontanot váltja, akik mandátumuk lejártával távoznak a testületből. További változás, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter lemondott a testületben betöltött tanácsadói pozíciójáról. Ennek oka, hogy miniszter hatásköre kibővült az informatika és az elektronikus hírközlés irányításával is az utóbbi hónapban.

A 4iG 2021-ben hozta létre tanácsadó testületét, amelynek feladata, hogy tapasztalatukkal, valamint kiterjedt kapcsolatrendszerükkel támogassák a vállalatcsoport igazgatóságának és elnökének munkáját.

Richard Grenell nyolc éven keresztül volt az ENSZ amerikai szóvivője és az ENSZ Biztonsági Tanácsának szavazati joggal rendelkező tagja. 2010-ben alapította saját tanácsadói cégét, a Capitol Media Partnerst. 2018 és 2020 között az Egyesült Államok németországi nagykövete volt, 2019 és 2021 között pedig a szerbiai és koszovói béketárgyalásokért felelős elnöki különmegbízottként tevékenykedett. 2020-ban az amerikai Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatója volt Donald Trump elnök kabinetjében. 2025-től az ország különleges missziókért felelős elnöki megbízottja.

Matt Mowers is több évtizede a politikában és a diplomáciában dolgozik. Korábban a Fehér Ház vezető tanácsadója volt az Egyesült Államok Külügyminisztériumában, ahol a külügyminiszter munkáját segítette, és olyan témákkal foglalkozott, mint az észak-koreai helyzet, a bevándorlási reform és az ISIS legyőzésére irányuló globális koalíció. Diplomáciai tapasztalatait megelőzően vezető tisztségviselőként dolgozott a Trump-Pence elnökválasztási kampányban és az azt követő átmeneti csapatban. Olyan politikai vezetőknek adott tanácsot, mint Chris Christie, New Jersey kormányzója és a New Hampshire-i Republikánus Párt ügyvezető igazgatójaként segítette a szervezet vezetését. 2020-ban és 2022-ben a Republikánus Párt jelöltjeként indult New Hampshire első kongresszusi körzetében. 2023-ben alapította a Valcour LLC stratégiai tanácsadó céget, aminek jelenleg az elnöke.

A változásokat követően a testület áprilistól öt állandó taggal folytatja a munkát:

Czakó Borbála tölti be az elnöki pozíciót,

a testületi tagok pedig Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója;

William Wells, a Rothschild & Co alelnöke és ügyvezető igazgatója;

Richard Grenell, az Egyesült Államok különleges missziókért felelős elnöki megbízottja és

Matt Mowers, a Valcour LLC elnöke.

A 4iG árfolyama emelkedik délután, jelenleg 4 százalékos pluszban áll a részvény, miközben a BUX 0,4 százalékot esett.

