Brutálisan megcsapták a tőzsdéket Trump bejelentései után

Egyes piaci beszámolók szerint a tőzsdezárást követően 15 percen belül 1900 milliárd dollárt veszített értékéből az S&P 500 amerikai tőzsdeindex. A +2%-ból rövid idő alatt -2,5%-os teljesítmény lett az indexnél, a vámbejelentéseket követően.

BREAKING: The S&P 500 has now erased -$1.9 TRILLION in 15 minutes.From +2% to -2.5% in minutes.Buckle up. https://t.co/EkdUQloYkp