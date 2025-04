Csúnyán elintézték tegnap a tőzsdéket - Mire számíthatunk ma?

Portfolio 2025. április 04. 07:08

Tegnap nagyon csúnya esés alakult ki a világ tőzsdéin, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a világ szinte összes országával szemben büntetővámokat vezet be. Amerikában a 2020-as koronavírus-válság óta nem volt ilyen meredek zuhanás, a kedélyeket az sem csillapította, hogy Trump azt mondta: minden jól alakul, a piacok hamarosan szárnyalni fognak. Ma az ázsiai piacokon is nagyon rossz a hangulat, és Európában is esésre van kilátás.