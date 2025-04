Vámháború: mutatjuk, hogy reagálnak a fémek

A londoni rézárak emelkedtek hétfőn, miközben a legtöbb más növekedésfüggő fém ára csökkent a globális kereskedelmi feszültségek közepette - írja a Reuters.

A londoni fémtőzsdén (LME) a háromhavi határidős réz jegyzése 1%-kal emelkedett, miután reggel 2023 novembere óta nem látott mélységben járt. A többi fém közül az ólom 1%-kal csökkent, a cink stagnált, az ón 3%-kal esett, a nikkel 1,1%-kal került lejjebb, míg az alumínium 0,7%-kal araszolt felfelé.

A fémek árfolyamát a globális piacokkal együtt a kereskedelmi háborús hírek mozgatják, a gazdasági növekedéstől függő fémek nagyot estek, a keresletcsökkenéstől tartva.

A Marex tanácsadója egyeneesen azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy véleménye szerint az alapvető fémek elérhették a 2025-ös csúcsaikat és több elemző is csökkentette a fémekre vonatkozó célárát. A Citi a rézre és az aluminiumra vonatkozó előrejelzését is csökkentette, míg a Bank of America a rézre lett pesszimistább.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ