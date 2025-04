Meglépte a Yettel is: visszavonják az idei díjemelést

Március elején érvényesítette az idei évre díjkorrekcióját a Yettel, de a távközlési vállalat ma közölte, hogy meghatározott lakossági számlás díjcsomagok esetében "határozott idejű kedvezményt biztosít", aminek mértéke 3,7 százalék, vagyis magyarul visszavonja az idei díjemelést.

A Magyar Telekom és a One után a Yettel is bejelentett változásokat a díjszabásában azt követően, hogy Nagy Márton az elmúlt egy hétben többször tárgyalt a hazai távközlési vállalatok vezetőivel az inflációcsökkentő lépések nevében. A kormány közölte, hogy önkéntes díjcsökkentéseket vár el a haza távközlési szolgáltatóktól, amire a múlt heti megbeszélések után egy hetet kaptak a cégek. Ma reggel sorra jelentik be a változásokat a hazai távközlési cégek, gyakorlatilag mind a három cég visszavonta az idei évre kiszabott díjemelést.

A Yettel idei díjkorrekciója már március 5-től hatályos volt, így a cég kedvezmény formájában teljesíti a kormány elvárását.

A Yettel közleménye szerint a 2025. május 1-jétől kezdődő, 12 hónapon át érvényes kedvezmény mértéke megegyezik a korábban alkalmazott, 3,7%-os fogyasztói árindex alapján történt havidíj-korrekció mértékével. Így a jelenleg érvényes havidíjra számított kedvezmény teljes egészében kompenzálja a 2025. március 5-től hatályos inflációs díjkorrekció összegét. A lépés azon lakossági előfizetők számára érhető el, akik a Yettel Általános Szerződési Feltételeiben szereplő, nyilvánosan elérhető, lakossági számlás előfizetéses tarifacsomagokat használják, és érintette őket az infláció miatti díjkorrekció 2025 elején.

A kedvezmény automatikusan megjelenik az érintett ügyfelek havi számláján, nincs szükség külön igénylésre. Először a 2025. május hónapban igénybe vett szolgáltatásokról kiállított számlán lesz látható, utoljára pedig a 2026. áprilisi hónapra vonatkozó, májusban érkező számlán.

Címlapkép forrása: Portfolio