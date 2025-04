Jó hírek jöttek a chipipar egyik legfontosabb szereplőjétől, de a vámháború beárnyékolja a kilátásokat

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a tajvani TSMC 60 százalékos profitnövekedést ért el az első negyedévben, de a cég kilátásait bonyolítja Donald Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikája.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) csütörtökön bejelentette, hogy a január-márciusi időszakban 839,3 milliárd tajvani dolláros bevételt ért el, ami 41,6 százalékos ugrást jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

A cég nettó nyeresége 60,3 százalékkal 361,6 milliárd tajvani dollárra emelkedett, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Ez már a negyedik egymást követő negyedév, amikor kétszámjegyű növekedést ért el a vállalat.

A kimagasló teljesítmény hátterében a mesterséges intelligencia alkalmazásokban használt fejlett chipek iránti kereslet megugrása áll.

Trump kereskedelempolitikája és a félvezetőkre kivetendő vámokkal kapcsolatos fenyegetései azonban jelentős bizonytalanságot teremtettek a globális chipipar és a TSMC számára, amelynek ügyfelei között olyan nagyvállalatok szerepelnek, mint az Apple és az Nvidia.

Tajvanra jelenleg 10 százalékos általános vám vonatkozik, és ez 32 százalékra emelkedhet a 90 napos felfüggesztés után, hacsak nem sikerül megegyezni az Egyesült Államokkal.

Az ellátási láncok diverzifikálása érdekében a TSMC milliárdokat fektetett be tengerentúli létesítményekbe, bár a gyártás oroszlánrészét továbbra is Tajvanon végzi. A cég múlt hónapban Trump jelenlétében a Fehér Házban jelentette be 100 milliárd dolláros amerikai beruházási tervét, amely a korábban már bejelentett, Arizona államban létesítendő három gyárra szánt 65 milliárd dolláros befektetésen felül valósulna meg. Az arizonai létesítmények közül egy már működik.

Hétfőn az AMD közölte, hogy hamarosan processzorchipeket fog gyártani az egyik új arizonai TSMC-üzemben. Ez lesz az első alkalom, hogy chipjei az Egyesült Államokban készülnek majd. Ezzel párhuzamosan az Nvidia bejelentette, hogy már megkezdte Blackwell chipjeinek gyártását a TSMC arizonai üzemeiben. Az Nvidia a tervek szerint a következő négy évben 500 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia-infrastruktúrát tervez gyártani az Egyesült Államokban, partnereken, köztük a TSMC-n keresztül.

A TSMC részvényei idén eddig 20 százalékot veszítettek értékükből az amerikai kereskedelmi és vámpolitikával kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

