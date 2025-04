Ezért nem tudott elindulni a Wizz Air madridi járata

A Wizz Air Budapestről Madridba tartó járatát teljesítő repülőgépet út közben villámcsapás érte.

Az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben elsődleges, ezért landolás után a repülőgépnek kötelező felülvizsgálaton kell átesnie, amely előre nem látható okok miatt elhúzódott, illetve a személyzet rendkívül szigorúan szabályozott munkaideje is lejárt - közölte lapunkkal a légitársaság.

A Wizz Air többször is értesítette az utasokat a foglaláskor megadott elérhetőségeken, emellett három alkalommal ételutalványt küldött, valamint szállodai szobafoglalást is felajánlott, az ezzel kapcsolatos utazási költségeket pedig utólag megtérítik. Mivel a szállodai foglalással többen sem éltek, a légitársaság ezúton is kéri, hogy részesítsék előnyben a közvetlen jegyfoglalást, mert csak a foglalási rendszerben megadott elérhetőségekre tudnak értesítést küldeni.

A járattal kapcsolatos legújabb információkról folyamatosan értesítik az utasokat - közölték.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 19. 18 órája várják a Wizz Air utasai Madridban, hogy hazajussanak

Címlapkép forrása: Shutterstock