2 milliós duguláselhárítás: vigyázz, tömegével húzzák le Pest környékén az embereket

Az utóbbi hónapokban sem hagytak fel becsapós gyakorlatukkal azok a duguláselhárító egyéni vállalkozók és cégek, amelyek „a biztosító úgyis kifizeti” címszó alatt számláznak ki irreális összegeket magánügyfeleknek – hívta fel a figyelmet az Allianz Hungária Biztosító.

Egyre gyakrabban tűnnek fel megmagyarázhatatlan számlatételek, valótlan hivatkozással preventív munkákra vagy épp a biztosítókkal meglévő partneri szerződésre. Az Allianz Hungária felvázol néhány szempontot, amelyek segítségével elkerülhetők a hasonló lehúzások. Tavaly egészen pontosan

1 898 650 forint volt annak a számlának a végösszege, amelyet a biztosító egyik károsult ügyfelének állított ki egy duguláselhárítást végző vállalkozó.

Ebből az indokolt kártérítési összeg 120 619 forint volt, ami csak a töredéke lett a szolgáltató által kiszámlázott összegnek.

„Biztosítóként csak a szerződési feltételek alapján indokolt, a szolgáltatási/helyreállítási költségeknek megfelelő íjat tudjuk téríteni, szakembereink tételesen ellenőrzik a számlákat” – mondta el Borbély Krisztián, az Allianz Hungária kárrendezési igazgatóságának vezetője, aki hozzátette, hogy az átverős számlák mintegy 2-3 százalékát jelentik a csőtöréssel és dugulással összefüggő munkálatoknak.

A trükköző vállalkozások jellemzően folyóméterben számolnak és irreális óradíjakkal, továbbá nem valós, szakmailag megalapozatlan tételeket is felszámolnak: például el nem végzett, többnyire preventívnek mondott tevékenységeket is kiszámláznak. Szintén feltűnik néha a túlszámlázott tételek között az indokolatlan kamerázás vagy az utólag felszámított alapdíj.

A lehúzásokban élen járó cégek és egyéni vállalkozók döntően fővárosiak és Pest vármegyeiek. Közös jellemzőjük, hogy bármilyen távolságba vállalnak kiszállást: akár több száz kilométerre is kivonulnak. Így aztán az ügyfelek lakóhelyétől, a biztosított ingatlantól legtávolabb eső vármegyékből is futottak már be hajmeresztő végösszegű számlák az Allianzhoz az elmúlt bő egy évben, ráadásul növekvő számban.

A legfontosabb, hogy amennyiben a legkisebb aggályunk is van az elvégzett munka ellenértékét illetően, azt azonnal és határozottan jelezzük a helyszínen a munkát elvégzőnek”

– véli Borbély Krisztián, aki szerint előfordult, hogy a vállalkozó az ügyfél eltökélt fellépésének hatására mérsékelte az 1,8 milliós számlát 370 ezerre.

A legjobb persze elkerülni a lehúzós eseteket és vállalkozókat. Ezért szakembert csak megbízható ismerős vagy családtag kifejezett ajánlása, jó tapasztalata alapján válasszunk ahelyett, hogy a világhálón vadásznánk szerelőre. Szintén jó megoldás a lakásszervizként ismert assistance szolgáltatás, amelyet minden Allianz Otthonom lakásbiztosítás tartalmaz. „A minősített, a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló partnerek előre rögzített díjtáblázat alapján dolgoznak, ami teljesen kiszámíthatóvá teszi a szerelési munkákat” – hangsúlyozta Borbély Krisztián, aki szerint ezzel kerülhető el a legkönnyebben, hogy extrém számlázás esetén a károsult ott maradjon a több százezres-milliós számlával, amelynek a biztosító – a szerződési feltételek alapján – csak egy csekély részét téríti meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images