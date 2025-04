Felpattantak az amerikai tőzsdék, mi jön ma a piacokon?

Komoly ralit láthattunk ma az európai tőzsdéken, ez alól a magyar piac sem volt kivétel. A remek hangulat hátterében az áll, hogy a tegnapi piaczárást követően Donald Trump kedvező üzenetet küldött a piacoknak, ugyanis kijelentette, hogy nem tervezi leváltani a jegybankelnök Jerome Powellt, akit az előző napokban többször is élesen bírált. Emellett az is elhangzott, hogy az USA-ba irányuló kínai exportra kivetett végleges vámok "közel sem lesznek a 145 százalékhoz", holott eddig erre, vagy ennél is rosszabbra számított a piac. Ma pedig Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy lehetőség nyílik egy jelentős kereskedelmi megállapodásra (big deal) az Egyesült Államok és Kína között. A bejelentésekre heves reakciókat láthatunk a tőzsdéken: Ázsia után Európában is szép pluszban zártak a tőzsdék és Amerika is nagy emelkedésben van a Nasdaq vezetésével, a Csodálatos Hetes részvények közül az Amazon és a Tesla remekelnek.