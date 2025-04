Izgalmas sztorik a magyar tőzsdén

A befektetők folyamatosan újraértékelik a kereskedelmi légkört, s legfrissebb fejlemények bizakodásra adnak okot: az Egyesült Államok finomította a napokbam a vámokkal kapcsolatos retorikát, Kína pedig szintén az enyhülés jeleit mutatja - a Bloomberg értesülései szerint az ország felfüggesztheti az egyes amerikai árukra kivetett 125%-os vámot. Ebben a környezetben tegnap határozott emelkedést láthattunk az amerikai tőzsdéken, ezt követően pedig péntek reggel Ázsiában is többnyire emelkedtek a tőzsdék, Európában is jó a hangulat.A hazai részvénypiacon sincs hiány izgalmakból: az OTP újabb sajátrészvény-vásárlási programra kapott engedélyt, ráadásul ma tartják az éves rendes közgyűlést is, ahol rekord osztalék kifizetéséről dönthetnek a részvényesek, ezen felül egy jelentős céláremelés is érkezett a részvényre. Ugyancsak komoly izgalmak vannak az Appeninnél, hiszen itt is ma döntenek a részvényesek az osztalékról - a magyar prémium kategóriás részvények közül az Appeninn kínálhatja a legmagasabb osztalékhozamot, de korábban egy nagytulajdonos a kifizetés ellen szólított fel.Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Információ és jelentkezés.