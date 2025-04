Adóvizsgálat és bírságok árnyékolják be az AstraZeneca kínai működését

Az AstraZeneca akár 8 millió dolláros bírsággal is szembesülhet a Kínában be nem fizetett importadók gyanúja miatt, írja a Reuters.

Az AstraZeneca közölte, hogy Sencsen város hatóságai szerint a feltételezett kifizetetlen összeg mintegy 1,6 millió dollár,

és ennek egy-ötszörösét kitevő bírságot szabhatnak ki, ha felelősnek találják a vállalatot.

A vállalat szerint a behozatali adók a mellrák elleni Enhertu nevű gyógyszerére vonatkoztak.

A cég februárban közölte, hogy akár 4,5 millió dolláros bírságra is számíthat Kínában az Imfinzi és Imjudo rákgyógyszerekkel kapcsolatos, feltételezhetően be nem fizetett importadók miatt, hozzátéve, hogy a vizsgálat esetleg kiterjedhet az Enhertura is.

