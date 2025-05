Nagy bejelentést tett Putyin: közvetlenül tárgyalna Ukrajnával

Putyin közvetlen tárgyalásokat javasolt Ukrajnával, akár már május 15-től Törökországban, amelynek célja a tartós béke megteremtése lenne. A kezdeményezést Donald Trump amerikai elnök üdvözölte.

Az orosz elnök vasárnap jelentette be, hogy előfeltételek nélküli tárgyalásokat kezdeményez Kijevvel isztambulban.

Putyin szerint a megbeszélések célja nem egyszerűen egy újrafegyverkezési szünet, hanem a háború kiváltó okainak megszüntetése és egy "hosszú távú, tartós béke" elérése lenne.

Javasoljuk Kijevnek, a közvetlen tárgyalásokat bármilyen előfeltétel nélkül. Felajánljuk az ukrán hatóságoknak, hogy már csütörtökön újrakezdjük a tárgyalásokat Isztambulban

- mondta Putyin a Kremlből vasárnap hajnalban.

Az orosz vezető közölte, hogy később egyeztet Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a tárgyalások elősegítéséről, amelyek tűzszünethez vezethetnek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala és az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem reagált a javaslatra.

Donald Trump a Truth Social közösségi hálón üdvözölte Putyin javaslatát, és "potenciálisan nagyszerű napnak" nevezte azt Oroszország és Ukrajna számára.

Putyin javaslata néhány órával azután érkezett, hogy európai nagyhatalmak Kijevben egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünetet követeltek Oroszországtól, ellenkező esetben "masszív" új szankciókkal fenyegettek. Az orosz elnök elutasította, amit egyes európai hatalmak "ultimátumának" nevezett.

Putyin megemlítette a 2022-es tárgyalási tervezetet is, amelyet Oroszország és Ukrajna a háború kezdete után nem sokkal dolgozott ki. Eszerint Ukrajna állandó semlegességet vállalna nemzetközi biztonsági garanciákért cserébe az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagjától: Nagy-Britanniától, Kínától, Franciaországtól, Oroszországtól és az Egyesült Államoktól.

Trump, aki saját bevallása szerint béketeremtőként szeretne emlékezetessé válni, többször kijelentette, hogy véget akar vetni az ukrajnai háború "vérfürdőjének", amelyet kormányzata az Egyesült Államok és Oroszország közötti proxyháborúnak tekint. "Továbbra is együtt fogok dolgozni mindkét féllel, hogy ez megtörténjen" - írta Trump vasárnapi bejegyzésében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök számtalan alkalommal beszélt már arról a háború folyamán, hogy szeretne tárgyalni Ukrajnával a konfliktus lezárásáról. Ezek az egyeztetések többnyire arra hivatkozva nem valósultak meg, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben tiltotta meg országának az oroszokkal való közvetlen kapcsolatfelvételt, illetve hogy nyugati vezetők szerint Putyin a kompromisszumra való készség teljes hiányában akar leülni az asztalhoz.



Sok ukrán és nyugati politikus, vezető, elemző úgy látja: az oroszok mindenképpen csak nyernének a tárgyalások megindításával, mivel csak egy olyan békét lennének hajlandók elfogadni, amely Kijev számára rendkívül előnytelen. Addig pedig, amíg ez meg nem történik, el tudják húzni a tárgyalásokat, hogy minél nagyobb területet tudjanak meghódítani a megtámadott országon belül és Ukrajna minél előnytelenebb helyzetbe kerüljön.



Ezek a körülmények most is adottak, így nem világos egyelőre, a Putyin által szorgalmazott béketárgyalások meg fognak-e valósulni. Az orosz elnök annyiban most más helyzetben van, hogy a nyugati szövetségesek hétfőig adtak neki időt, hogy elfogadja a korábban felajánlott, 30 napos tűzszünetet, másképpen intenzív nyomásgyakorlás indul Oroszországgal szemben.



Putyin ajánlatát ugyanakkor Ukrajnának kell elfogadnia; továbbra is kétséges, ez meg fog-e történni. Ha igent mondanak, hosszas tárgyalási folyamat következik, amely vagy valamilyen eredményhez vezet, vagy nem. Emlékezzünk csak: 2022 tavaszán már tárgyalt Ukrajna és Oroszország a háború lezárásáról, az egyeztetéseket végül a konfliktus jelentős eszkalációja követte.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock