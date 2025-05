Összeomlás után úgy készülnek csúcsdöntésre a tőzsdék, mintha sosem lett volna vámháború

Portfolio Hitelezés 2025 Május 22-én lesz a Portfolio Hitelezés 2025 konferenciája, amelyen a bank- és hitelközvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

Végre megtörtént, amire a piac várt

Donald Trump beiktatása óta futószalagon érkeznek a hírek, amelyek pillanatok alatt képesek megváltoztatni a piac gazdaságról alkotott véleményét. Miután az elnök április 2-án bemutatta a viszontvámokat tartalmazó tábláját, a piacokon eluralkodott a pánik, mindent adni kezdek, és a világ számos vezető részvényindexe 10-20 százalékos esés szenvedett el rövid idő alatt.

Az események viszont ezek után sem lassultak le, Trump egy hét múlva visszatáncolt az eredeti vámoktól, 90 napig lecsökkentette őket, bár a Kínával való feszültség, és egyre magasabb tarifákkal való egymásra licitálás még egy ideig tartott. A piac ekkor már elkezdett talpraállni, de a Kína-kérdés továbbra is aggasztotta a befektetőket.

Számos nagy elemzőház, például a Bank of America csapata is a Kínával való "békemegállapdosát" jelölte meg az egyik olyan sarkalatos pontnak, aminek be kell következni, hogy az elmúlt hetekben látott rali tartóssá váljon. Az elmúlt hetekben azonban az USA-Kína kapcsolatokban is elkezdtek jönni a pozitív jelzések, amelyek végül a most hétvégi tárgyalásokban csúcsosodtak ki,