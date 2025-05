Meglepetések a lengyel és román választáson, Amerikát leminősítették - Beestek a tőzsdk

Portfolio 2025. május 19. 15:49

Mozgalmasan teltek az előző napok: pénteken a Moody's a piaczárást követően leminősítette az Egyesült Államokat, melynek hatására negatív hangulatban kezdődik a hét a tőzsdéken. Ázsia után Európában is kisebb esést látunk a tőzsdéken, és Amerikában is esnek a vezető részvényindexek.



Eközben vasárnap Lengyelországban és Romániában is választást tartottak, meglepetésekből pedig nem volt hiány: a lengyeleknél nagy meglepetésre a varsói polgármester Rafał Trzaskowski diadalmaskodott az első fordulóban, míg Romániában Bukarest főpolgármestere, Nicușor Dan lett a befutó. Eközben a befektetők arra is figyelhetnek, hogy milyen bejelentések érkeznek a mai Trump-Putyin telefonbeszélgetésről.