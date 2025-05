A 4iG új partnerekre talált Üzbegisztánban

A 4iG két üzbegisztáni céggel is szándéknyilatkozatot írt alá a napokban potenciális együttműködésre.

A 4iG Informatikai Zrt. tegnap nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá az üzbegisztáni „The Administration of Technology Park of Software and IT” nevű céggel.

A szándéknyilatkozat célja, hogy megalapozza a 4iG IT/SI és az IT Park közötti üzleti együttműködést, elsősorban az információtechnológia, innováció, valamint a tudástranszfer területén – áll a vállalat BÉT-en publikált közleményében.

A 4iG a távközlés területén is talált üzbég partnert,

a Rubicon Wireless Communication nevű céggel között ma nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot, hogy "megalapozza a felek közötti esetleges jövőbeni együttműködést a távközlés területén" - áll a 4iG közleményében.

Május elején Jászai Gellért, a 4iG elnöke Üzbegisztánban folytatott tárgyalásokat, a magyar üzletember Laziz Kudratov üzbegisztáni befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterrel találkozott, akivel a Magyarország és Üzbegisztán közötti kölcsönös üzleti és befektetési lehetőségekről tárgyaltak, többek között a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, a távközlés, az infrastruktúra és a megújuló energiaforrások területén. A 4iG elnöke az utóbbi időben számos országban járt és vállalattal tárgyalt, beleértve a Boeingget, az L3Harris Technologiest, vagy a SpaceX-et.

