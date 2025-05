Felrobbant Elon Musk űrhajója

Elon Musk amerikai milliárdos Starship nevű űrhajója kedden újabb kudarcot szenvedett, amikor az űrkutatás történetében valaha épített legnagyobb rakétarendszer nem tudta a tervezettnek megfelelően befejezni kilencedik tesztrepülését - írja az MTI.

Bár a felső rakétafokozatnak - az előző két tesztrepüléssel ellentétben - sikerült elérnie az űrbe, az

a Föld légkörébe való visszatéréskor felrobbant.

A SpaceX, a Starshipet üzemeltető cége az X közösségi oldalon azt írta:.

A csapatok folytatják az adatok felülvizsgálatát és a következő repülési tesztünkre való felkészülést.

A repülés során műholdakat is kellett volna telepíteni, de ez nem történt meg. A tesztrepülésen először használtak fel egy olyan alsó rakétafokozatot, amelyet már egy korábbi tesztrepülésen is használtak, de az nem tudott leszállni.

Musk az X-en úgy jellemezte a tesztet, hogy "nagy előrelépés az előző repüléshez képest!" Hozzátette: "sok jó adatot kell átnézni". A következő három tesztrepülésre most gyorsabb egymásutánban, körülbelül három-négy hét különbséggel kerülne sor -írta. A Starship rakétarendszert először 2023 áprilisában tesztelték, akkor néhány perc után felrobbant.

A későbbi tesztek során a felső fokozat elért az űrbe, sőt, ellenőrzött módon az Indiai-óceánban landolt. Starship két részből áll, ezek az indítás után szétválnak: a körülbelül 70 méter hosszú Super Heavy hordozórakétából és a szintén Starshipnek nevezett felső fokozatból, amely körülbelül 50 méteres.

A rendszer együtt magasabb, mint a New York-i Szabadság-szobor. Mindkét komponenst, a hordozórakétát és az űrhajót is úgy tervezték, hogy a Földre való visszatérés után újrafelhasználható legyen. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA azt tervezi, hogy a Starship segítségével űrhajósokat küld a Holdra, míg a SpaceX célja, hogy idővel a Marsra is eljusson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images