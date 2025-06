Évekkel a csaló halála után pénzükhöz juthatnak a világ legnagyobb piramisjátékának áldozatai

A világ legnagyobb piramisjátékosa, Bernard Madoff egykori ügyfelei 498,3 millió dollárt kapnak vissza egy szerdai megállapodás értelmében, amelyet két luxemburgi alap felszámolóival kötöttek, így a kártalanítás teljes összege már eléri a 15,26 milliárd dollárt.

A Luxembourg Investment Fund és a Luxembourg Investment Fund U.S. Equity Plus három éven át kizárólag Bernard L. Madoff Investment Securities cégnél fektetett be, mielőtt Madoff vállalata 2008 decemberében összeomlott. Irving Picard, a Madoff-cég felszámolója közölte, hogy a 498,3 millió dollár a luxemburgi alapok által a cégtől kapott összes átutalást jelenti. A megállapodás bírósági jóváhagyást igényel, a meghallgatást június 25-re tűzték ki.

A szerdai megállapodás előtt Picard 14,76 milliárd dollárt szerzett vissza a Madoff-ügyfelek számára, akiknek veszteségeit 17,5 milliárd dollárra becsülte.

A kifizetések 2656 ügyfélnek járnak, akiknek követeléseit érvényesnek ítélte.

Ezek a kifizetések elkülönülnek az amerikai kormány által létrehozott Madoff Victim Fund által közel 41 ezer magánszemélynek, iskolának, jótékonysági szervezetnek és nyugdíjalapnak odaítélt 4,3 milliárd dollártól.

Madoff évtizedeken át leplezte csalását, mielőtt 2008-ban, egy nappal cége karácsonyi partija után bevallotta fiainak az igazságot. Éveken át mesés nyereséggel kecsegtette befektetőit, amit újabb lépre ment befektetők pénzéből fizetett ki. Amikor a csalás lelepleződött, sokan elvesztették megtakarításaikat. Madoff tizenegy bűncselekményben vallotta magát bűnösnek, és 150 év börtönbüntetésre ítélték. Minden idők egyik legnagyobb pénzügyi csalássorozataként tartják számon Madoff piramisjátékát.

Madoff 2021 áprilisában, 82 éves korában halt meg a börtönben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock