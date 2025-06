Donald Trump szerint Elon Musk megőrült, kőkeményen megfenyegette a Tesla-vezért

Néhány hónapja még elválaszthatatlannak tűnt a Trump-Musk páros, mostanra viszont csúnyán elharapózott a viszony köztük, a mai üzengetés pedig egy újabb szintlépést jelent. A probléma abból fakad, hogy Musk több alkalommal kritizálta az amerikai kongresszusnál lévő költségvetési törvényt, amely eltörölné az elektromos autókra nyújtott adókedvezményeket - ezzel nyilvánvalóan negatívan hatva a Tesla eladásaira. Musk a közösségi médiában "visszataszító szörnyszülöttnek" nevezte a törvényjavaslatot, és felszólította az amerikaiakat, hogy lépjenek fel ellene.

A dolog odáig fajult, hogy a Trump már azt írta az előbb megjelent közösségi médiaposztjában, hogy

Elon Musk megőrült.



Trump azt is állította, hogy Musk távozását kérte, bár a Tesla-vezér szerint ez nem igaz.

De itt nem állt meg, egy utólagos posztba

azzal fenyegette Muskot, hogy megszünteti cégeinek állami szerződéseit.

A legegyszerűbb módja annak, hogy pénzt takarítsunk meg a költségvetésünkben, dollármilliárdokat, az Elon kormányzati támogatásainak és szerződéseinek megszüntetése. Mindig is meglepett, hogy Biden nem tette meg!

- írta Trump.

Musk sem fogta vissza magát, egy sor X-posztban ma olyanokat írt ki, hogy nélküle Donald Trump elvesztette volna választást.

A demokraták irányítanák a képviselőházat, a republikánusok pedig 51-49-re lennének a szenátusban

- tette hozzá Musk, aki Trump 2024-es kampányának legnagyobb pénzügyi támogatója volt, több mint 250 millió dollárt költött erre.

Micsoda hálátlanság

- írta.

Musk néhány súlyos állítást is megfogalmazott. A milliárdos állítása szerint Trump szerepel az Epstein-fájlokban, ezért nem hozták őket teljes egészében nyilvánosságra. Az Epstein-fájlok tartalmazzák Jeffrey Epstein emberkereskedelemmel és szexuális visszaélésekkel kapcsolatos tevékenységeit, illetve a hozzá köthető közszereplők neveit.

Time to drop the really big bomb: is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.Have a nice day, DJT! @realDonaldTrump