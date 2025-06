Megszűnik a bértitok - Készülnek már a vállalatok a női és a férfi fizetések közötti különbség jelentésére?

Fenntarthatósági jelentés, adatgyűjtés a saját munkaerőről, az EU fizetési átlátszóság direktívája (Pay Transparency Directive), amely meg kívánja erősíteni a férfiak és nők egyenlő munkáért járó egyenlő díjazásának elvét, generációs kihívások, AI és a munkanélküliség - csak néhány aktuális téma, amire most a vállalatok HR-vezetői és a HR-területeken dolgozó kollégák kiemelt figyelmet fordítanak.

"A HR szerepe a fenntartható vállalati működés megteremtésében" címmel szervezett rendezvényt az EY, ahol a megszólaló szakértők a jelentéstételről, a munkajogról, a szervezeti kultúra formálásáról és olyan aktualitásokról beszélgettek és tartottak előadást, mint az EU Pay Transparency direktíva.

HR-szerepe a fenntarthatósági jelentésben

A rendezvényen Szabó-Horváth Cecília, az EY Assurance Climate Change and Sustainability Services menedzsere beszélt a vállalati fenntarthatósági jelentéstétel új szabályozásáról és annak HR vonatkozásairól. A szakértő kiemelte, hogy az EU új direktívája, a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) jelentős változásokat hoz a vállalati fenntarthatósági jelentéstételben.

"Egészen más minőségben kell beszélni arról, hogy a vállalatnál mi történik fenntarthatóság terén, ugyanis megjelenik mellé egy audit kötelezettség" - hangsúlyozta a szakértő. A szabályozás értelmében a tőzsdei nagyvállalatoknak már 2024-re vonatkozóan ki kellett adniuk az első jelentéseket, majd ezt követően a nagyvállalatok is sorra kerülnek. A szakértő rámutatott, hogy a fenntarthatósági jelentésekben számos HR-vonatkozású téma is megjelenik, például: a munkavállalói jogok és emberi jogok; egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség; munkahelyi egészség és biztonság; képzés és készségfejlesztés; sokszínűség és befogadás.

Szabó-Horváth Cecília hangsúlyozta, hogy

a fenntarthatósági jelentések elkészítése nem lehetséges a HR-szakemberek aktív közreműködése nélkül.

Az adatszolgáltatás, a megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása, valamint a szabályozói környezet folyamatos nyomon követése mind olyan feladatok, amelyekben a HR-nek kulcsszerepe van.

A szakértő az EY nemzetközi felmérésének eredményeit is ismertette, amely szerint az első évben, a CSRD alapján jelentést készítő vállalatok mindegyikénél valamilyen társadalmi vagy munkavállalókat érintő téma is megjelent a lényeges kérdések között:

Az előadó kitért arra is, hogy a jelentéskészítés során felmerülhetnek érzékeny adatok, például a nemek közötti bérkülönbségek vagy a felsővezetői fizetések, amelyek közzététele konfliktusokat okozhat a szervezeten belül. A felmérés arra is rávilágít, hogy a fenntarthatósági jelentésekben a társadalmi lábat illetően többségében általános szabályozásra hivatkoznak a vállalatok és a célkitűzések is hiányoznak. Végezetül Szabó-Horváth Cecília kiemelte a HR szerepét a fenntarthatósági szemlélet és kultúra kialakításában. Hangsúlyozta, hogy a HR-nek kulcsszerepe van abban, hogy segítsen átalakítani a vállalati kultúrát, és megértesse a felsővezetéssel a fenntarthatóság fontosságát.

Munkajog szerepe a fenntartható működésben - Megszűnik a bértitok

Dr. Piskóti Adrienn, az EY Law szenior menedzsere a fenntarthatóság és a HR kapcsolatáról tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, hogy a munkaügyi szabályoknak, a munkavédelmi előírásoknak és a munkavállalói adatkezelésnek való megfelelés mind olyan kérdések, amelyek szerepelnek a fenntarthatósági jelentésekben. Ezért fontos, hogy a HR-szakemberek alaposan vizsgálják meg ezeket a területeket, és szükség esetén javítsanak a rendszereken.

Az előadó szerint kulcsfontosságú, hogy a munkavállalókat rendszeresen oktassák a vállalati szabályzatokról, és ezt dokumentálják is. Ez nemcsak a fenntarthatósági jelentések, hanem esetleges munkaügyi viták szempontjából is lényeges. Az adatvédelmi megfelelés szintén kiemelt terület. A szakértő szerint gyakran hiányosak a munkavállalói adatkezelésről szóló tájékoztatók, ami kockázatot jelent mind a fenntarthatósági jelentések, mind a hatósági ellenőrzések szempontjából.

dr. Piskóti Adrienn kitért két aktuális EU-s irányelvre is. Az egyik a vezetői testületekben az alulreprezentált nem arányának növelését célozza (EU Women on Boards direktíva). Bár Magyarországon még nem született erről törvény, a szakértő szerint minden vállalatnak érdemes erre figyelnie a fenntarthatóság jegyében.

A másik irányelv a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését célozza (EU Pay Transparency direktíva). Bár a direktíva még nem került átültetésre a magyar jogba (erre 2026 júniusáig van ideje az EU-s országoknak),

2027 közepétől kezdődően a 150 főnél többet foglalkoztató vállalatok kötelesek lesznek közzétenni a fizetéseket nemek szerinti bontásban.

A bérek átláthatóságáról szóló irányelv értelmében az uniós vállalatoknak közölniük kell az arra vonatkozó információkat, hogy egyenlő értékű munkáért milyen mértékű díjazásban részesítik a nőket, illetve a férfiakat, és intézkedéseket kell hozniuk, amennyiben a nemek közötti bérkülönbség meghaladja az 5%-ot.

A legutóbbi, 2023-as Eurostat adatai alapján Magyarországon közel 20% körüli a bérkülönbség a férfiak és nők között.

"Ez nemcsak fenntarthatósági, hanem jogszabályi megfelelési kérdés is lesz, ami várhatóan meghatározza majd a következő éveket" - zárta előadását dr. Piskóti Adrienn.

Hogyan épülhet be a méltányosság a szervezeti működésbe?

Az EY People Consulting üzletágának menedzsere, Tóth Veronika a sokszínűség, méltányosság és befogadás (diversity, equity and inclusion - DEI) témakörének fontosságáról a vállalati szférában. A szakértő szerint a vállalatok egyre inkább felismerik, hogy a DEI szempontok érvényesítése növeli az innovációt, javítja az ügyfélélményt és a munkavállalói teljesítményt is és már a DEIB fogalom is megjelent az elmúlt időszakban, ami az összetartozást is magába foglalja. Megfigyelhető jelenség az is, hogy ahol a DEI-projektek visszaszorulnak, ott más elnevezéssel folytatják ezeket.

Tóth Veronika hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a DEI szempontok a teljes munkavállalói életciklust átfogják a toborzástól kezdve. Kiemelte a standardizált értékelési kritériumok, az elfogultságok tudatos kezelése, a fejlesztési programok és a rugalmas munkavégzési lehetőségek szerepét a rendszeres bérátvilágítás mellett. Hozzátette, hogy kritikus szempont a vezetők elköteleződése és példamutatása, akik számára akár a teljesítményértékelésben, javadalmazásban is megjelenthetnek a DEI-vel kapcsolatos KPI-ok.

Változni kell ahhoz, hogy fenntarthatóak maradjunk?

Az EY People Consulting partnere, Peterson Júlia a mesterséges intelligencia munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól és a jövőálló szervezetek kialakításáról tartott előadást:

A mesterséges intelligencia akár az összes belépő szintű állás 50%-át is megszüntetheti Amerikában 5 éven belül

- idézte egy AI vezető nemrég elhangzott jóslatát. Ez komoly kihívást jelentene mind társadalmi, mind vállalati szinten. A fiatalok nehezebben juthatnak munkalehetőséghez, a cégek pedig nem tudják kinevelni a tapasztalt munkaerőt. A szakértő szerint a megoldás az AI és az emberi készségek együttes alkalmazása lehet.

Az előadó bemutatta a World Economic Forum előrejelzését a 2025-re legfontosabbá váló, valamint a 2030-ban várhatóan fontos készségekről. Míg 2025-ben a lista élén az analitikus gondolkodás, a rugalmasság és ellenálló képesség állt, addig 2030-ra az analitikus gondolkodás a 9. helyre szorulhat vissza, a rugalmasság pedig az 5. helyre.

2030-ban a legfontosabb készségek között várhatóan a az AI és big data ismeretek lesznek, második helyen pedig kiberbiztonság.

Ezeken túl felértékelődnek a technológiai készségek, és megjelenik a fenntartható gondolkodás is.

A vállalatok számára kihívást jelent, hogy sok vezető szerint hiányoznak a csapatokból az új típusú munkavégzéshez szükséges készségek. Emellett a munkavállalók is személyre szabottabb munkaélményt várnak el. Peterson Júlia szerint a megoldást a képesség-alapú szervezeti működés jelentheti a hagyományos, merev munkaköri rendszer helyett.

A HR-rendszerek kulcsszerepet játszhatnak a fenntarthatósági jelentések elkészítésében

Az EY rendezvényén Gágyor Gábor, az SAP Solution Sales Specialistje beszélt arról, hogy milyen szerepet játszhatnak a HR-rendszerek az ESG jelentések elkészítésében.

"A fenntarthatósági jelentések HR-t érintő részének, különösen az ESG-ből az S-nek az elkészítését jelentősen megkönnyítheti egy jól felépített HR-rendszer" - hangsúlyozta az előadó. Az ESG-adatok megfelelő kezelése nemcsak a kötelező jelentések miatt fontos, hanem hatással van a cég megítélésére és hatékonyságára is. "Ezekből az adatokból fontos vezetői döntések is hozhatók, nem csak egy kötelezően összerakott jelentést kell benyújtani valahová" - emelte ki.

Mit gondolnak a vállalatok az EU Transparency direktíváról?

A eseményen egy kerekasztal-beszélgetés során dr. Mihók Krisztina, az Erste Bank Hungary HR igazgatója és Bodri Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. Training and Recruitment csoportvezetője beszélgetett a Z generációs megfelelésekről, arról, hogy a pénzügyi szervezeteken belül a riporting kultúra valamelyest segíti a fenntarthatósági jelentések elkészülését is, arról, hogy házon belül van-e több lehetősége a vállalatoknak az ESG-szakemberek megtalálásában, és arról is, hogy a HR-nek milyen szerepe van a vezetőség meggyőzésében, a fenntarthatósági lépések üzleti hasznának megvilágításában.

dr. Mihók Krisztina kiemelte, hogy a képesség, a nyitottság és az akarat elengedhetetlen a szervezetben történő szemléletváltás megvalósításában, vannak olyan kollégák, akik a saját területein támogatnak egy-egy ügyet, így ők a katalizátorai, például a digitalizáltság növelésének.

A szakértők beszélgettek az EU Transparency direktíváról is, egyetértettek abban, hogy a nagyobb vállalatoknál a strukturált HR-rendszerek képesek adatokat szolgáltatni ehhez, míg a kisebb vállalatoknál még ez is kihívást jelenthet.

Amivel viszont minden vállalatnak foglalkoznia kell majd, hogy a transzparensen közzétett béreket miként kommunikálja a munkavállalói felé.

Bodri Zsuzsanna elmondta, hogy nagy feladat lesz a bértranszparenciáról való kommunikáció felépítése, illetve a munkakörök feltérképezése, a kompetencia mátrixok elkészítése - a kisebb vállalatoknak különösen. Jelenleg nagy kihívás, hogy a hazai szabályozásba még nem épült be a Pay Transparency, így nem tudják a vállalatok pontosan, hogy mire készüljenek. dr. Mihók Krisztina hozzátette, hogy az adattisztításra is érdemes felkészülnie az olyan kisebb vállalatoknak, ahol ugyanolyan munkaköri elnevezés alatt másféle feladatot végeznek a munkavállalók, hiszen ebben az esetben más munkavégzések, más bérezések ugyanahhoz a munkakörhöz fognak kerülni, amit közzé kell tennie a vállalatoknak.

Egyáltalán nem mindegy, hogy a munkaköri szintre vagy a nem munkaköri szintre vonatkozó bérkülönbségeket nézzük.

- emelte ki.

