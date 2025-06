Gigantikus üzlet szivárgott ki Amerikából: eladták a Los Angeles Lakerst

A világ egyik legelismertebb és legértékesebb profi sportcsapatának irányítása gazdát cserél.

Az ESPN információi szerint a Buss család megállapodást kötött Mark Walterrel a Los Angeles Lakers többségi tulajdonrészének eladásáról.

A tranzakció során a csapat értékelése körülbelül 10 milliárd dollár,

ami a legmagasabb összeg az amerikai profi sportcsapatok történetében. (Ez forintra átszámolva 3500 milliárd forint, ami a teljes magyar GDP közel 4%-a.)

A Buss család egy ideig megtartja a csapat kisebbségi részesedését, valamivel több mint 15 százalékot. Jeanie Buss továbbra is a Lakers kormányzójaként fog tevékenykedni.

Walter, a TWG Global diverzifikált holdingvállalat vezérigazgatója és elnöke több profi sportszervezetben is érdekeltséggel rendelkezik, köztük a Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks, Billie Jean Cup, Cadillac Formula 1 csapat és a Professional Women's Hockey League.

A Lakers 1979 óta volt a Buss család tulajdonában, amikor Jerry Buss 67,5 millió dollárért vásárolta meg a franchise-t Jack Kent Cooke-tól. A tranzakció a Los Angeles Kings és a Los Angeles Forum tulajdonjogát is magában foglalta. 1980 óta a Lakers 11 bajnoki címet nyert, ami a legtöbb az NBA-csapatok között ebben az időszakban. Vagyis az ő irányítása alatt lett a liga legsikeresebb csapata a Lakers.

A csapat Jerry Buss 2013-as halála után gyermekeire szállt, lánya, Jeanie azóta a Lakers kormányzójaként tevékenykedett.

Walter 2021 óta rendelkezik részesedéssel a Lakersben, amikor elővásárlási jogot is kapott a csapat többségi részesedésére.

Az NBC arra is kitér, hogy tavaly a Forbes a Lakerst a világ nyolcadik legértékesebb csapataként rangsorolta 7,1 milliárd dolláros értékével. Walter először 2021-ben csatlakozott a Lakers tulajdonosi csoportjához, amikor Philip Anschutz eladta a csapat 27%-os részesedését Walternek és a Dodgers egyik társtulajdonosának, Todd Boehlynek.

Jeanie Buss kulcsszerepet játszott a Lakers 2020-as bajnoki címének elérésében, és az NBA történetének első női csapatelnöke, aki bajnoki címet nyert.

Magic Johnson, a franchise legendás játékosa, aki Walter befektetői csoportjának tagja a Dodgers 2012-es megvásárlása óta, közösségi médiában támogatta az üzletet, megjegyezve, hogy a Lakers szurkolóinak önkívületi állapotban kellene lenniük.

"Néhány dolgot elmondhatok Markról - a győzelem, a kiválóság és a dolgok helyes módon történő elvégzése hajtja! ÉS biztosítani fogja a győzelemhez szükséges erőforrásokat!" - írta Johnson az X-en közzétett bejegyzéseinek egyikében.

"Job well done to my sister Jeanie Buss for striking an incredible deal and picking the right person to carry on the Lakers legacy and tradition of winning - Mark Walter, my business partner and friend! Mark Walter is the best choice and will be the best caretaker of the Laker…"