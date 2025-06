Jön az olcsó elektromos kisautók forradalma? – Itt van Európa válasza a kínai nyomásra

A kínai elektromos autók európai térnyerése miatt a Renault és a Stellantis az EU-tól egy új, lazábban szabályozott kisautó-kategória bevezetését kéri. Az új "e-car" kategória célja a gyártási költségek csökkentése, írja a Reuters.

A kínai autógyártók előretörésével szembesülve a Stellantis és a Renault nyomást gyakorol az Európai Unióra, hogy hozzon létre egy új, kevesebb biztonsági előírással járó kisautó-kategóriát, amely lehetővé tenné olcsóbb modellek gyártását.

Az elmúlt hónapokban John Elkann (Stellantis) és Luca de Meo (Renault) közös kampányba kezdtek az ügy érdekében, egyfajta európai „kei car” létrehozását sürgetve – a japán modellhez hasonló, kis méretű, városi járművekkel.

A cél a jelenleg hanyatló kisautó-szegmens újjáélesztése, amelyet az európai gyártók a szigorú szabályozások miatt hagytak el. A GSR2 biztonsági előírások – mint az oldallégzsák, fáradtságérzékelő szenzor és a bonyolult töréstesztek – jelentősen növelik az autók költségeit. Az új M0 vagy „e-car” kategória ezek alól részben mentesülne, hogy versenyképes áron lehessen kínálni kis méretű járműveket, akár 20 ezer euró alatt.

A kezdeményezést támogatja az európai autógyártók szövetsége (ACEA), míg a kínai BYD már most ilyen árkategóriában kínál fejlett felszereltségű modelleket, például a Dolphin Surf típust. Eközben a Renault 5 hasonló modellje közel 5 ezer euróval drágább.

A biztonsági szakértők, mint Matthew Avery (Euro NCAP), azonban figyelmeztetnek: a lazább szabályozás kevesebb csillagos biztonsági értékelést hozhat, amit a flottavásárlók és fogyasztók is figyelembe vesznek. Az is kérdés, hogy az egyszerűsített európai modellek fel tudják-e venni a versenyt a kínai gyártók ötcsillagos, teljes előírásoknak megfelelő autóival. A vita tehát nemcsak gazdasági, hanem biztonsági szempontból is kiélezett.

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images