Irán újra bombázott, ennyi volt a tűzszünet - Még mindig kitart a lendület a tőzsdéken

Az ázsiai és az európai részvénypiacok is nagyot emelkedtek, miután Donald Trump bejelentette, hogy tűzszünet jön az Izrael és Irán közötti háborúban. Trump gratulált mindkét országnak, Izraelnek és Iránnak, hogy volt kitartásuk, bátorságuk és intelligenciájuk véget vetni annak, amit úgy kellene hívni, hogy a 12 napos háború. A teljes képhez hozzá tartozik, hogy kedd hajnalban mindkét fél részéről támadásokról számoltak be, ráadásul a tűzszünet életbe lépése után is folynak a támadások. Ennek ellenére egyelőre kitart a lendület az európai részvénypiacokon.