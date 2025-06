Lefordultak az európai tőzsdék, Amerika emelkedéssel próbálkozik

A közel-keleti helyzet deeszkalációjával visszatért a befektetők kockázatvállalási kedve: az amerikai vezető részvényindexek már történelmi csúcs közelében vannak, visszazuhant az olajár, emellett pedig a kriptopiac is erőteljes visszapattanást produkált. Ráadásul több izgalmas egyedi befektetési sztorira is ajánlott most figyelni. Egy május végén közzétett elemzésünkben mutattunk egy izgalmas részvényt előfizetőinknek, azóta pedig már jól el is szállt az árfolyama: több mint 30 százalékos emelkedést láthattunk alig néhány hét alatt. A nagy rali hátterében több ok is meghúzódik, a lendület pedig nem úgy tűnik, hogy egyhamar alábbhagyna.