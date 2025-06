Trump bejelentése megtörte a lendületet, de pluszban zárt Amerika

Hosszú ideje mindenki nagyon pesszimista az amerikai kötvénypiaccal kapcsolatban, ráadásul az elmúlt hónapokban számos olyan esemény történt, amely kifejezetten kedvezőtlen a kötvénypiac számára. Ennek ellenére most egészen furcsa mozgásokat látunk. Gyakran egy ilyen szokatlan mozgás új trend kezdetét jelzi, és ha ez most az amerikai kötvénypiacra is igaz, akkor annak bizony a részvények és a dollár szempontjából is komoly üzenete lehet.