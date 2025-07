Masszív létszámleépítés jön Németországban a világ egyik legnagyobb teherautógyártójánál

A Daimler Truck bemutatta megújult vállalati stratégiáját, amely 2030-ig jelentős növekedést, hatékonyságjavítást és részvényesi értékteremtést ígér. A vállalat célja az ipari üzletág nyereségességének 12% fölé emelése, a tőkearányos megtérülés 50%-ra növelése, valamint a szabad cash flow jelentős bővítése. A Mercedes-Benz Trucks üzletág átfogó átszervezésével és költségcsökkentési programjával párhuzamosan a Daimler Truck részvény-visszavásárlási programot és stabil osztalékpolitikát is meghirdetett, hogy fenntartsa a részvényesek számára vonzó hozamokat. A cég a németországi dolgozóinak közel hetedétől válna meg.

A Daimler Truck a tőkepiaci napján bemutatta továbbfejlesztett vállalati stratégiáját, amely öt stratégiai pilléren alapul, és célja a vállalat nyereségességének és ellenálló képességének növelése. Ennek keretében a vállalat ambiciózus pénzügyi célokat tűzött ki 2030-ra: az ipari üzletágban több mint 12 százalékos korrigált árbevétel-arányos nyereséget (ROS) szeretnének elérni, ciklikusan 9–13 százalékos sávban. Az éves organikus árbevétel-növekedést 3–5 százalékra, a tőkearányos megtérülést (ROCE) pedig 40–50 százalékra prognosztizálják az évtized végéig. A célok elérését több tényező támogatja, például a szolgáltatási üzletág bővítése, az emissziómentes járművek európai bevezetése, a vocational szegmens megerősítése Észak-Amerikában, valamint a növekedés Indiában és a védelmi iparban. A vállalat célja, hogy az ipari üzletág szabad cash flow-ja 2030-ig 50 százalékkal nőjön, ezzel biztosítva a részvényesek számára vonzó hozamot a jövőben is.

A Daimler Truck egy új, két évre szóló, legfeljebb 2 milliárd euró értékű részvény-visszavásárlási programot is bejelentett, amely várhatóan 2025 második felében indul. Emellett megerősítette a korábban is alkalmazott, a nettó eredmény 40–60 százalékát kitevő osztalékfizetési politikáját. A vállalat szerint a stratégiai prioritások következetes megvalósításával jelentősen javul majd pénzügyi teljesítményük, amit az átfogó „Cost Down Europe” hatékonyságnövelő program is támogat.

A Mercedes-Benz Trucks üzletág külön stratégiát kapott, amely három fő célra összpontosít: átszervezés, megerősítés és növekedés. A cél, hogy a márka a meglévő potenciált hatékonyabban alakítsa át nyereséggé, különösen az európai költségek leszorításával. Az „Cost Down Europe” program révén 2030-ig több mint 1 milliárd eurós megtakarítást terveznek Európában, például a termelés részleges áthelyezésével alacsonyabb költségű országokba és a munkaerő létszámának csökkentésével, amelyet természetes fluktuációval, korengedményes nyugdíjprogramokkal és célzott végkielégítési csomagokkal igyekeznek társadalmilag elfogadható módon végrehajtani.

A vállalat 2030-ig közel 5000 munkahely megszüntetését tervezi Németországban, ez a dolgozók 14 százalékát jelenti.

A Mercedes-Benz Trucks stratégiáját négy növekedési kezdeményezés egészíti ki: a védelmi szektor üzletének megduplázása, legalább 25 000 darab emissziómentes jármű értékesítése Európában 2030-ig, növekedés Indiában a hazai és exportpiacokon, valamint a magasabb árrésű szolgáltatási üzletág erősítése.

A vállalat vezetői hangsúlyozták: céljuk, hogy a Daimler Truck a világ legjobb teherautó- és buszgyártója legyen, ügyfeleik, munkatársaik és részvényeseik érdekében, és ehhez a stratégia, a teljesítményközpontú kultúra és a globális mérethatékonyság megteremtése biztosítja az alapot.

A Daimlet Truck árfolyama ma 1,5 százalékot emelkedett, idén 12 százalékkal került feljebb.

Címlapkép forrása: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images

