Döntést hozott a versenyhivatal a 4iG legújabb távközlési akvizíciójáról

Határozatot hozott a GVH a 4iG távközlési leányvállalata legutóbb bejelentett akvizíciójával kapcsolatban, ennek eredményeként a 4iG vállalásokat tett a következő 5 évre, amivel a versenyhivatal szerint kiküszöbölhetők a versenyproblémák.

A Gazdasági Versenyhivatal döntést hozott arról a részvény-adásvételi ügyletről, amelyet a 4iG leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. kötött július elején a PR-Telecom Zrt. 100 százalékos tulajdonrészének megszerzésére.

A GVH határozatában azt állapította meg, hogy a tranzakcióból eredő versenyproblémák az érintett piacokon kiküszöbölhetők, az érintett vállalkozások által vállalt magatartási szabályok betartása mellett.

A kötelezően előírt vállalások védik az érintett fogyasztókat – megakadályozzák az esetleges áremeléseket –, illetve biztosítják a piaci verseny szempontjainak érvényesülését – tette hozzá közleményében a GVH.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása azért volt indokolt, mert a bejelentésben közölt adatok alapján az összefonódásban részes felek piaci részesedései a kiskereskedelmi vezetékes internet, illetve a kiskereskedelmi vezetékes televíziós műsorterjesztési szolgáltatás esetében meghaladták azokat a GVH eljárásindítási közleményében rögzített küszöbértékeket, amelyek felett a káros versenyhatások lehetősége felmerül – közölte a GVH.

A GVH az eljárás során széleskörű információgyűjtést végzett az érintett piacok és várható versenyhatások elemzése céljából. A 4iG Csoport érdekeltségébe tartozó távközlési vállalatok és a PR-Telecom saját vezetékes távközlési hálózatai 79 településen vannak átfedésben, ezek közül a GVH vizsgálata 56 település esetében állapította meg, hogy a tranzakció a verseny jelentős mértékű csökkenését eredményezné a vezetékes internet- és televíziós műsorterjesztési szolgáltatás piacain. Ezeken a területeken lenne a felek együttes piaci részesedése ugyanis kiemelkedően magas (50% feletti, mégpedig oly módon, hogy a részesedés tranzakció általi növekménye is érdemi), ami alapján káros versenyhatások, elsősorban az árak emelkedése volt valószínűsíthető.

Ennek megfelelően a 4iG Telco Holding a GVH-val egyeztetve, többek között az eljárást lezáró határozat kézhezvételét követő 5 éves időszakra nézve az árazásra, a kampányok korlátozására, illetve azok ellenőrzésre vonatkozó magatartási vállalásokat tett, valamint vállalta, hogy azokat a mindenkori kiskereskedelmi távközlési szolgáltatást nyújtó tagvállalatai számára kötelezővé teszi.

A fogyasztókat közvetlenül érintő, az árazásra vonatkozó vállalás keretében a 4iG az érintett településekhez (az 56 olyan településhez, amelyekre a vizsgálat – vállalás nélküli helyzetben – káros versenyhatást azonosított) olyan ún. referencia településeket jelölt meg, amelyeken versenyhelyzetben van, és vállalta, hogy a következő öt évben az 56 településen alkalmazott árait (beleértve az esetleges kedvezményeket is) csak az ahhoz rendelt referencia településen megvalósított árváltoztatással összhangban változtatja. Ennek eredményeként a verseny hatása azokon a településeken is érvényesülhet a következő öt évben, amelyeken a GVH vizsgálata káros versenyhatást azonosított. A 4iG az árazást illetően vállalta azt is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására 2026. július 1-jéig önkéntesen vállalt árazási moratóriumát 2026. december 31-ig fenntartatja minden olyan ügyfél tekintetében, akik az érintett településeken 2026. július 1-jén a PR-Telecom hálózatain kerülnek kiszolgálásra.

A kampány vállalás lényege az új piacra lépő vállalkozások belépésének elősegítése azáltal, hogy a nagykereskedelmi szolgáltatás igénybevételével történő belépési szándék jelzését követő négy hónapban a 4iG aktív marketing eszközökkel az érintett területi fogyasztókat nem keresheti meg és nem kötheti hűségvállalással magához. Ami így az új belépő számára az induláskor megkönnyítheti a belépést gazdaságossá tevő számú ügyfél megszerzését.

A GVH határozata a közléssel véglegessé vált. A tranzakció az egyéb zárási feltételek teljesülését követően, 2025 augusztusában zárulhat - olvasható a 4iG közzétételében.

