Beütött a vámháború: elképesztő pénzeket bukik az autóipar

Donald Trump vámháborúja új szakaszba lépett: bár a 2025 augusztusában életbe lépett vámszabályozás enyhítést hozott a korábbi tarifákhoz képest, az európai autógyártók továbbra is súlyos gazdasági következményekkel néznek szembe. Az emelkedő költségek, a gyártási láncok átszervezésének szükségessége és a bizonytalan transzatlanti kereskedelmi környezet már most is milliárdos veszteségeket okoz a szektor legnagyobb szereplőinek. A vámháború viszont még nem ért véget – sőt, a következő hónapokban dőlhet el, hogy sikerül-e a gyártóknak alkalmazkodniuk a tartósan megváltozott játékszabályokhoz, vagy hosszú távon is profitabilitási nyomás alá kerülnek.